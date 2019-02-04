«За каждое слово нужно отвечать». В Бресте начался суд по убийству 26-летней женщины

5 февраля в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 46-летнего мужчины в жестоком убийстве Бресте нашли пропавшую 26-летнюю девушку. Ее убили">26-летней Юлии Юхник в Бресте, которая почти 10 дней числилась как пропавшая без вести.



Фото: ПСО «Ангел»

На скамье подсудимых оказался уроженец Столинского района Николай Х.. Не женат, детей нет, образование базовое. В прошлом неоднократно судим по различным статьям Уголовного кодекса. Свои сроки, статьи, даты отсидок и освобождений обвиняемый в суде перечислял по памяти. Чаще всего Николая отправляли в колонии за кражи — семь раз. Также в его «послужном списке» хулиганство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, уклонение от исполнения наказания, а также судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За убийство он привлекается впервые.

«Я тебя сдам и посажу»

По версии обвинения, вечером 16 сентября прошлого года в помещении торгового центра «Солнечный» Николай нанес 26-летней Юлии Юхник руками и навесным замком не менее 16 ударов в жизненно важные органы и голову, затем сдавил руками шею. Затем он вынес ее тело и сбросил в люк ливневой канализации, расположенной на территории торгового центра. Через несколько дней он его достал и закопал на ближайшей парковке.

Николай свою вину признал полностью. Он рассказал, что до задержания проживал с сожительницей в квартире в Бресте. Работал сторожем в торговом центре «Солнечный». Со своей жертвой, Юлией Юхник, он знаком не был. Ее имя он узнал от следователя. Впервые он ее увидел в день убийства, 16 сентября.

В тот день девушка отмечала день рождения племянницы. Когда праздник закончился, она взяла велосипед и решила проехать по городу. Николая она встретила возле торгового центра «Солнечный». Обвиняемый заступил на смену и подошел к воротам, чтобы разобраться со сломанным навесным замком.

— Ко мне подошла женщина с велосипедом. Попросила у меня сигарету. Я дал ей сигарету и прикурить. Она спросила, работаю ли я на рынке. Я сказал, что работаю, — вспоминает в суде Николай.

Юлия попросила у Николая оставить на закрытом рынке свой велосипед — чтобы его не украли, пока она отлучится в кафе. Обвиняемый согласился присмотреть за чужим имуществом:

— Она поставила велосипед, докурила сигарету и спросила у меня: «Сто граммов выпьешь?». Я ответил: «Да».



Брестский областной суд

Юлия с Николаем зашли в кафе, но денег у них не было, а в долг им не налили. Тогда они вернулись на рынок. Там, по словам обвиняемого, девушка достала из сумки бутылку водки и предложила распить. Они ушли в подсобное помещение и накрыли стол.

Юлия себе наливала мало, объясняя это тем, что ей на следующий день нужно было на работу. Около 00.30 водка закончилась, как и темы для разговоров. По воспоминаниям обвиняемого, девушка не торопилась идти домой. Николай воспринял это как намек и поинтересовался, не хочет ли она секса. Юлия оскорбилась и назвала его «козлом». В ответ обвиняемый ударил ее кулаком в лицо. Гостья забрала сумочку и пошла на выход:

— На выходе из комнаты она остановилась, сказала: «П***рас, я тебя сдам и посажу», — рассказал Николай.

Обвиняемый разозлился, схватил сломанный навесной замок и нанес ей несколько ударов, а затем сжал руками шею. Затем Николай вытер со стен и пола капли крови, замотал тело в пленку, надел сверху полиэтиленовый пакет, обмотал веревкой ноги и выбросил в люк. После этого он переоделся, выбросил одежду, в которой совершил преступление, и спрятал велосипед Юлии.

Тело девушки пролежало в ливневой канализации несколько дней. В свою очередную смену Николай решил его перепрятать. Он достал тело, перетащил его на близлежащую парковку и закопал на пустыре.

«За каждое слово нужно отвечать»

Юлия проживала в общежитии с родителями и своей пятилетней дочерью. Когда девушка не вернулась на ночь домой, родители забили тревогу и обратились в милицию. Утром 17 сентября ее велосипед нашли на улице Короткой. Поиски девушки продолжались почти 10 дней . На след Николая удалось выйти благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе. На ней было видно, как Юлия вышла из заведения в компании обвиняемого. После того, как ему показали запись, мужчина во всем сознался и показал, где закопал девушку.

На суде гособвинитель задала обвиняемому вопрос о мотивах убийства. По словам Николая, лишить девушку жизни он решил за то, что она назвала его «п***расом». Пытаясь понять, почему такая реакция возникла у мужчины, прокурор уточнила, не подвергался ли он насилию во время своих многочисленных отсидок. На это он ответил отказом.

— За каждое слово нужно отвечать. Каждое слово контролировать, — сообщил обвиняемый и позже добавил, — Я ее от испуга бил. Не думал убивать… Растерялся.

— Почему скорую не вызвали? — уточнила гособвинитель.

— Находился в растерянном состоянии, боялся, — ответил Николай.

«Лишив жизни мою сестру, он лишил жизни и ее дочь»

Потерпевшими по уголовному делу выступают родители и сестра Юлии. Отец девушки Василий в своем выступлении рассказал, что дочь работала на кухне одного из предприятий города. Юлия воспитывала пятилетнюю дочь. После смерти матери опеку на себя оформила бабушка девочки. По словам мужчины, ребенок до сих пор не может прийти в себя после случившегося:

— Внучка всегда у меня спрашивает: «А мама придет?». Я говорю: «Нет». А она все равно переспрашивает: «А может, придет?».

Отец Юлии попросил суд назначить обвиняемому пожизненное заключение. Размер нанесенного морального вреда он оценил в 50 тысяч рублей.

Сестра убитой Ольга также попросила у суда пожизненное для Николая и 1 млн рублей компенсации морального вреда. На это обвиняемый ответил, что такую сумму никогда не сможет выплатить.

— Лишив жизни мою сестру, он лишил жизни и ее дочь, — объяснила в суде женщина.

Николай обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, пожизненное заключение или смертную казнь.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в Брестском областном суде.