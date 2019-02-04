«Я их простил». «Брат Луиджи» утверждает, что его избили в милиции за кражу, которую он не совершал

Хозяин приюта для бездомных в Гродненской области Алексей Щедров, известный как брат Луиджи, рассказал «Свободе», что его задержали милиционеры за кражу, которого он не совершал. Признательные показания, говорит, выбивали в прямом смысле слова.



Алексей Щедров (брат Луиджи). Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам Щедрова, его задержали 31 января. После обеда к его дому-приюту в селе Александровка Щучинского района Гродненской области приехали милиционеры и приказали проследовать с ними в Щучинский РОВД.

Причиной задержания стала кража кошелька с деньгами у медсестры в щучинской больнице — а именно в тот день Алексей был в больнице у стоматолога.

Милиционеры спросили, где кошелек. Сказали, что по камерам видеонаблюдения видно, как он заходил в кабинет, откуда исчезли деньги, что на дверях остался отпечаток его пальца.

Алексей говорит, что над ним издевались всю ночь, выбивая признание в краже. В итоге он, мол, сказал, что это он украл кошелек — якобы, чтобы перестали бить, сообщает «Свобода».

Когда милиционеры начали выяснять подробности, ему показалось, что что-то в его показаниях не совпадало с тем, чего от него ждали. По мнению Алексея, в милиции поняли, что он на себя наговаривает.

— В коридоре подошел один старлей, спросил: «Скажи честно, тебя били?». Я ответил: «Немного били». Он сильно меня ударил в грудь: «Только хоть еще кому скажешь! Тебя никто не бил!» — рассказывает Алексей.

В обед следующего дня просмотрели камеры видеонаблюдения, увидели, что Щедров не заходил ни в кабинет, откуда пропали деньги, ни даже в то отделение. Тогда ему, говорит Алексей, заварили чай и дали две булочки. Потом отвезли домой в Александровку, провели дома обыск, ничего подозрительного не нашли и уехали.

Алексей считает, что его подозревали в краже, так как он имел ранее судимость за наркотики и кражу.

«Обычно оперативники не верят, что люди меняются, что Бог меняет человека. Первыми подозреваемыми становятся те, кто ранее был судим», — полагает он.

Жаловаться на поведение милиционеров Щедров не планирует.

«Я их простил как христианин. В Евангелии написано, что надо молиться за тех, кто нас обижает, и прощать врагам», — говорит он.

В Щучинском РОВД получить комментарий «Свободе» не удалось.

Напомним, 33-летний Алексей Щедров основал приют в деревне Александровка Щучинского района семь лет назад. Он называет себя «братом Луиджи» и все это время помогает обездоленным людям. Постояльцев находит на помойках, в канализационных люках, на погостах и в подземных переходах. Приют существует на добровольные пожертвования. Репортажи TUT.BY из приюта брата Луиджи можно почитать здесь и здесь .