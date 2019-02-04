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Узнали, когда именно в Минске откроются два магазина New Yorker

05.02.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый магазин одежды New Yorker откроется в торговом центре Green City в середине марта. За ним последует открытие второго — в Dana Mall. Об этом TUT.BY рассказали в компании, которая привезла в Минск этот бренд одежды.


Фото с сайта pixabay.com

New Yorker в Минске запускает группа компаний «РАПА». Открытие первого магазина запланировано на середину марта.

— Ориентир для открытия — середина месяца. 15 число — рабочая дата, но всякое может случиться. Второй магазин появится в конце марта в Dana Mall, — рассказали в группе компаний «РАПА».

В Green City магазин одежды займет на первом этаже место в 880 «квадратов», в Dana Mall будет помещение чуть больше площадью 1300 «квадратов».

Группа компаний «РАПА» уже привозила в Минск зарубежные крупные бренды, среди них Reserved, Mohito, Sinsay польской фирмы LPP.

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали какая рабочая дата открытия первого магазина и кто привез этот бренд в Минск.
 
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