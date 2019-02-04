Узнали, когда именно в Минске откроются два магазина New Yorker

Первый магазин одежды New Yorker откроется в торговом центре Green City в середине марта. За ним последует открытие второго — в Dana Mall. Об этом TUT.BY рассказали в компании, которая привезла в Минск этот бренд одежды.



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New Yorker в Минске запускает группа компаний «РАПА». Открытие первого магазина запланировано на середину марта.

— Ориентир для открытия — середина месяца. 15 число — рабочая дата, но всякое может случиться. Второй магазин появится в конце марта в Dana Mall, — рассказали в группе компаний «РАПА».

В Green City магазин одежды займет на первом этаже место в 880 «квадратов», в Dana Mall будет помещение чуть больше площадью 1300 «квадратов».

Группа компаний «РАПА» уже привозила в Минск зарубежные крупные бренды, среди них Reserved, Mohito, Sinsay польской фирмы LPP.