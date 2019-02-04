Минздрав: в аптеках достаточный запас противовирусных лекарств

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках Беларуси противовирусных лекарственных средств, антибиотиков, а также средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В аптеках проведены дополнительные мероприятия по подготовке к работе в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Чтобы посетители могли получить необходимую лекарственную помощь в удобное время, изменен режим работы.

Информацию о режимах работы, в частности, аптек РУП "Белфармация" можно найти на его сайте.-0-