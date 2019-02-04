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Минздрав: в аптеках достаточный запас противовирусных лекарств
05.02.2019 18:21 — Новости Общества | БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках Беларуси противовирусных лекарственных средств, антибиотиков, а также средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
В аптеках проведены дополнительные мероприятия по подготовке к работе в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Чтобы посетители могли получить необходимую лекарственную помощь в удобное время, изменен режим работы.
Информацию о режимах работы, в частности, аптек РУП "Белфармация" можно найти на его сайте.-0-
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках Беларуси противовирусных лекарственных средств, антибиотиков, а...
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