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Предложение стать милиционером получили выпускники Борисовского государственного колледжа

05.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Главная цель прошедшей встречи – рассказать выпускникам о возможности дальнейшего трудоустройства в органы внутренних дел либо получения высшего образования в ведомственных вузах.

Заместитель начальника РУВД Андрей Шутко рассказал об этапах отбора кандидатов, медкомиссии, а также о социальной обеспеченности сотрудников и материальной базе ведомства. Акцентировалось внимание на морально-деловых качествах милиционеров и преимуществах, которые дает получение образования в высших учебных заведениях системы МВД.

Более подробно о службе в государственной автомобильной инспекции и о службе участковых инспекторов милиции поведали руководители соответствующих подразделений.

После официальной части мероприятия сотрудники милиции ответили на все вопросы потенциальных кандидатов и дали им необходимые рекомендации. Они касались требований к здоровью, возможности продолжения занятием профессиональным спортом и т.п.

Напоминаем, что по вопросам порядка предоставления документов для оформления на службу необходимо обращаться в группу кадров Борисовского РУВД по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 14, кабинеты 219, 221, 223. Контактные телефоны: (8-0177) 70-70-70, 70-70-09, тел.моб. 8-029-774-29-46 (МТС), 8044 7352549 (Велком).

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.uvd-mo.gov.by/news/events/~page__m12=1~news__m12=14039

 
 
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