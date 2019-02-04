Областной семинар «Святость материнства» состоялся на базе БГК

Семинар начался с работы интерактивных площадок. Социальные проекты по теме: «Духовность. Нравственность. Традиции» представили педагоги БГК Марина Александровна Вронская, Татьяна Витальевна Решетняк и учащаяся педагогического отделения Алина Павлович. Вниманию присутствующих были предложены два мастер-класса «Изготовление поделок в технике оригами», «Технология скульптурной отливки из гипса», выставка декоративно-прикладного творчества и фотосушка фотографий по теме «Божий свет вокруг нас».

Приветствуя участников семинара, директор Борисовского государственного колледжа Лилия Эдуардовна Чеча рассказала о работе, которая проводится в учреждении по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Преподаватели спецдисциплин познакомили участников семинара с исследовательскими проектами «Беларусь моя святая – ты мне матушка родная» и «Живые истоки Храма Рождества Христова».

С духовным словом к присутствующим обратился протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Святого Николая Японского в г. Минске. Проникновенно прозвучали слова В.В. Сердюк, магистра гуманитарных наук, председателя правления МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля». О важности сохранения целомудрия для продолжения рода, выборе духовной чистоты в помыслах и поступках шла речь во время представления образовательного проекта по репродуктивному здоровью для девушек «Еве 13+».

Продолжением разговора с учащимися стала интерактивная беседа, проведенная Л.А. Мартыновой. На примере одной белорусской поговорки «Пахваліся жонкай не заўтра, пасля вяселля, а дзяцей маючы» учащиеся убедились в том, насколько бережно народ сберегал знания о сохранении брака и семьи, передавая их будущим поколениям.

О роли отца и его миссии в семейной жизни с участниками семинара говорил доцент кафедры инновационного менеджмента Белорусского государственного университета, кандидат технических наук, руководитель проекта «Школа «ОТЦОВСТВО» Сергей Васильевич Кирпич.

Мероприятие получило теплые и благодарные отклики со стороны его участников.