«Минирования», вступление в ВТО, цитаты Лукашенко-отца и забытый в лесу ребенок - все за вчера

Как ваше здоровье? Говорят, Беларусь потихоньку захватывает грипп и другие ОРВИ, большинство заболевших — дети. Давайте еще раз напомним вам, как минимизировать риски (и какие лекарства несовместимы с алкоголем, на всякий случай). Будьте здоровы, друзья, — и чуть-чуть потерпите, зима скоро закончится. В воскресенье в Бресте было +7,1°С, в понедельник в Мозыре +8,7°С… Такие высокие температуры зимой случаются где-то раз в 15 лет! Самый теплый, кстати, день февраля случился 21 февраля 1990 года: тогда термометры жителей Бреста показали +17,2°С. А пока вы пьете свой утренний чай (вот здесь, кстати, эксперт расскажет о том, как его правильно выбирать и заваривать) и едите самые здоровые продукты (польза которых доказана наукой!), давайте быстро покажем вам самые важные и интересные новости и тексты вчерашнего дня.
На электронную почту «Белавиа» поступила информация о минировании касс на улицах Ленина и Немига в Минске. Такое же сообщение поступило и в офис компании в Витебске. На месте работали спецслужбы — информация о минировании не подтвердилась. После этих сообщений в Гомеле также решили проверить кассы авиакомпании. А в России что творилось! Из-за поступивших анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве были эвакуированы из 40 зданий около 3 тысяч человек.
Президент собрал на совещание экономический блок страны: обсуждали разные вопросы — от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий. «Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как руководители (подобных предприятий. — Прим. TUT.BY) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», — подчеркнул Лукашенко.
Знаете, что о нас думают в Литве? Что официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, российские спецслужбы используют Беларусь для вербовки литовских военных и политиков и… Вот здесь много интересного из их доклада об оценке национальной угрозы Литве, подготовленном литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой.
На следующей неделе в Женеве состоится очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минску осталось согласовать свою позицию с 6 членами ВТО, чтобы иметь шанс через полтора года стать полноценным членом этой организации. Как проходят переговоры? Что даст Беларуси вступление в ВТО и какой эффект от членства получили Россия, Украина и Казахстан? Ответы на эти вопросы — здесь.
Все, к нам окончательно пришел крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами «Детский мир». Первый магазин — очень большой! — откроется уже в этом месяце. Рассказываем, где.
Кстати, о детях. Чтобы мотивировать белорусок раньше рожать первого ребенка, медики предлагают… ввести специальное пособие для молодых матерей. И знаете, какой там возрастной лимит установили?! Смотрите.
И еще немного… Александр Лукашенко уже лет восемь активно комментирует систему образования — не только как президент, но и как отец школьника: возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не умеют делать элементарных вещей. Мы собрали самые яркие цитаты президента про школу и посмотрели, как они изменили систему образования. «Дети по 6 часов, редко 5, в школе и по 2−3 часа дома — они пашут, в том числе в субботу. И что я заметил? Да дети детьми перестали быть при этих нагрузках! Кто сгорбился, у кого сколиоз — нездоровое поколение. 5−6 уроков плюс 2 дома — все 8 часов. Слушайте, 11 лет — малыш, разве он может выдержать это?»
Власти Минска решили не сносить Сельхозпоселок. Кем и почему принято такое решение — расскажем здесь.
Если вам нужно подавать налоговую декларацию за 2018 год… Кстати, а вам нужно? Это можно проверить вот здесь, а еще узнать, на какие даты и почему перенесли сроки подачи деклараций и что будет, если не успеть.
Prosushi — всё? Надеемся, прорвутся, несмотря на задержание директора компании. За что взяли — расскажем здесь. Виноват или нет, пусть следствие разберется, но суши у них действительно прекрасные! В крайнем случае перейдем на «МакДональдс» — он как раз тоже запустил доставку по Минску.
Спустя почти месяц молчания один из фигурантов «дела медиков», бывший глава гродненского облздрава Андрей Стрижак, дал в суде показания по делу, где его обвиняют в получении взяток. Вот здесь расскажем, что он писал в явках с повинной на имя главы КГБ, а здесь — сколько запросил для него прокурор.
Стало известно еще об одном покончившем с собой из-за перспективы высылки из Беларуси мигранте. Да и мигрантом-то его не назовешь: родился в Беларуси, последние 17 лет жил здесь же — но паспорт российский. «Мы молча переносили горе. А тут на глаза попалась статья TUT.BY про этих двух мужчин. И мы поняли, что, оказывается, не одни такие. Получается, это уже тенденция. У наших правоохранительных органов пунктик есть по депортации? Не знаю, что ими движет, когда они принимают эти решения», — говорят родственники. И правда — что-то не очень тенденция…
Помните дальнобойщика из Витебска, который получил тяжелые ожоги при пожаре в кабине своей фуры на трассе в России и Витебска после пожара в кабине фуры лежит в коме в Ярославле. Поможем семье?">долго лежал в коме в реанимации в российском Ярославле? Рассказываем, как он.
Протестировали первый белорусский электробайк. «Да это просто ракета!» — с такими словами наш Павел Мурашко слез с мотоцикла, который в прошлой жизни был обычным «Минск-125». Теперь же это опытная разработка завода ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» Национальной академии наук Беларуси. А что там с ценой будет, как думаете?
Наши теннисистки хотят победить в Кубке Федерации. Скоро играем в Германии, Соболенко и компания намерены взять реванш за прошлогоднее поражение от немок. Вот здесь у нас предстартовые расклады от капитана женской сборной Беларуси по теннису.
Недавно с концертом в Минск приезжал один из создателей и ведущий проекта StandUp, а еще наставник шоу «Открытый микрофон» Руслан Белый. Встретились с ним в гримерке после концерта, чтобы узнать, можно ли делать бизнес с друзьями, когда он заработал свои первые три миллиона российских рублей, а также что Руслан думает о каминг-ауте в эфире ТНТ гея из Минска Павла Залуцкого. Отличное нескучное интервью — не пропустите!
Китай тем временем с размахом отмечает Праздник весны — так там называется Новый год. Во многих городах прошли грандиозные шоу: китайцы не только устраивают большие концерты с местными звездами, но и украшают световыми эффектами целые небоскребы. На масштабном представлении в Пекине сотни учеников Шаолиньской школы боевых искусств синхронно выстроились в огромный китайский флаг. Посмотрите — выглядит завораживающе!
Кстати. Вот вам напоследок история из рубрики «то ли смеяться, то ли плакать»: белорусы, ехавшие в Украину, во время остановки в лесу забыли ребенка. Хватились через 130 км. М-да, тут даже на разницу между мозгом женщин и мужчин не спишешь — и те, и другие, говорят, там были. Как думаете, нашли? Не будьте как они, не оставляйте нигде детей — увы, не у каждой истории счастливый конец. Хорошего дня!
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