«Минирования», вступление в ВТО, цитаты Лукашенко-отца и забытый в лесу ребенок - все за вчера

Доброе утро!

Как ваше здоровье? Говорят, Беларусь потихоньку захватывает грипп и другие ОРВИ, большинство заболевших — дети. Давайте еще раз напомним вам, как минимизировать риски (и какие лекарства несовместимы с алкоголем , на всякий случай). Будьте здоровы, друзья, — и чуть-чуть потерпите, зима скоро закончится. В воскресенье в Бресте было +7,1°С, в понедельник в Мозыре +8,7°С… Такие высокие температуры зимой случаются где-то раз в 15 лет ! Самый теплый, кстати, день февраля случился 21 февраля 1990 года: тогда термометры жителей Бреста показали +17,2°С. А пока вы пьете свой утренний чай ( вот здесь, кстати, эксперт расскажет о том, как его правильно выбирать и заваривать) и едите самые здоровые продукты (польза которых доказана наукой!), давайте быстро покажем вам самые важные и интересные новости и тексты вчерашнего дня.

На электронную почту «Белавиа» поступила информация о минировании касс на улицах Ленина и Немига в Минске . Такое же сообщение поступило и в офис компании в Витебске. На месте работали спецслужбы — информация о минировании не подтвердилась. После этих сообщений в Гомеле также решили проверить кассы авиакомпании. А в России что творилось ! Из-за поступивших анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве были эвакуированы из 40 зданий около 3 тысяч человек.





Президент собрал на совещание экономический блок страны: обсуждали разные вопросы — от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий . «Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как руководители (подобных предприятий. — Прим. TUT.BY) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное , не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», — подчеркнул Лукашенко.

. «Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как руководители (подобных предприятий. — Прим. TUT.BY) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. , не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», — подчеркнул Лукашенко. На белорусские лифты вчера пожаловались Дмитрию Медведеву на Щербинском лифтостроительном заводе — как раз из-за господдержки, которую получает «Могилевлифт» . Медведев получил разбираться.

вчера пожаловались Дмитрию Медведеву на Щербинском лифтостроительном заводе — . Медведев получил разбираться. Знаете, что о нас думают в Литве ? Что официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, российские спецслужбы используют Беларусь для вербовки литовских военных и политиков и… Вот здесь много интересного из их доклада об оценке национальной угрозы Литве, подготовленном литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой.

? Что официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, российские спецслужбы используют Беларусь для вербовки литовских военных и политиков и… из их доклада об оценке национальной угрозы Литве, подготовленном литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой. На следующей неделе в Женеве состоится очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минску осталось согласовать свою позицию с 6 членами ВТО, чтобы иметь шанс через полтора года стать полноценным членом этой организации. Как проходят переговоры? Что даст Беларуси вступление в ВТО и какой эффект от членства получили Россия, Украина и Казахстан? Ответы на эти вопросы — здесь .

и какой эффект от членства получили Россия, Украина и Казахстан? . Все, к нам окончательно пришел крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами «Детский мир» . Первый магазин — очень большой! — откроется уже в этом месяце. Рассказываем, где .

. Первый магазин — очень большой! — откроется уже в этом месяце. . Кстати, о детях. Чтобы мотивировать белорусок раньше рожать первого ребенка , медики предлагают… ввести специальное пособие для молодых матерей. И знаете, какой там возрастной лимит установили?! Смотрите .

, медики предлагают… ввести специальное пособие для молодых матерей. И знаете, какой там возрастной лимит установили?! . И еще немного… Александр Лукашенко уже лет восемь активно комментирует систему образования — не только как президент, но и как отец школьника : возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не умеют делать элементарных вещей. Мы собрали самые яркие цитаты президента про школу и посмотрели, как они изменили систему образования. «Дети по 6 часов, редко 5, в школе и по 2−3 часа дома — они пашут, в том числе в субботу. И что я заметил? Да дети детьми перестали быть при этих нагрузках! Кто сгорбился, у кого сколиоз — нездоровое поколение. 5−6 уроков плюс 2 дома — все 8 часов. Слушайте, 11 лет — малыш, разве он может выдержать это?»

: возмущается учебниками, школьной программой, сетует на то, что молодые люди не умеют делать элементарных вещей. Мы собрали и посмотрели, как они изменили систему образования. «Дети по 6 часов, редко 5, в школе и по 2−3 часа дома — они пашут, в том числе в субботу. И что я заметил? Да при этих нагрузках! Кто сгорбился, у кого сколиоз — нездоровое поколение. 5−6 уроков плюс 2 дома — все 8 часов. Слушайте, 11 лет — малыш, разве он может выдержать это?» Власти Минска решили не сносить Сельхозпоселок. Кем и почему принято такое решение — расскажем здесь .









Помните дальнобойщика из Витебска , который получил тяжелые ожоги при пожаре в кабине своей фуры на трассе в России и Витебска после пожара в кабине фуры лежит в коме в Ярославле. Поможем семье?">долго лежал в коме в реанимации в российском Ярославле? Рассказываем, как он .

, который получил тяжелые ожоги при пожаре в кабине своей фуры на трассе в России и Витебска после пожара в кабине фуры лежит в коме в Ярославле. Поможем семье?">долго лежал в коме в реанимации в российском Ярославле? . Протестировали первый белорусский электробайк . «Да это просто ракета!» — с такими словами наш Павел Мурашко слез с мотоцикла , который в прошлой жизни был обычным «Минск-125». Теперь же это опытная разработка завода ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» Национальной академии наук Беларуси. А что там с ценой будет, как думаете?

. «Да это просто ракета!» — с такими словами наш Павел Мурашко слез с , который в прошлой жизни был обычным «Минск-125». Теперь же это опытная разработка завода ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» Национальной академии наук Беларуси. А что там с ценой будет, как думаете? На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» исчезло 17 тонн кур . На 27 тысяч долларов, между прочим! Недостачу хотели переложить на работников — но те взбунтовались, и руководство быстренько откатило все назад . Это хорошо, так, а куры-то где?.. И что вообще на Гомельщине происходит? То у них молоко пропадает, то водка , то птица.

. На 27 тысяч долларов, между прочим! Недостачу хотели переложить на работников — но . Это хорошо, так, а куры-то где?.. И что вообще на Гомельщине происходит? То у них пропадает, то , то птица. Наши теннисистки хотят победить в Кубке Федерации. Скоро играем в Германии, Соболенко и компания намерены взять реванш за прошлогоднее поражение от немок. Вот здесь у нас предстартовые расклады от капитана женской сборной Беларуси по теннису.









Китай тем временем с размахом отмечает Праздник весны — так там называется Новый год. Во многих городах прошли грандиозные шоу: китайцы не только устраивают большие концерты с местными звездами, но и украшают световыми эффектами целые небоскребы. На масштабном представлении в Пекине сотни учеников Шаолиньской школы боевых искусств синхронно выстроились в огромный китайский флаг. Посмотрите — выглядит завораживающе !

Все новости вторника, 5 февраля

Кстати. Вот вам напоследок история из рубрики «то ли смеяться, то ли плакать»: белорусы, ехавшие в Украину, во время остановки в лесу забыли ребенка. Хватились через 130 км. М-да, тут даже на разницу между мозгом женщин и мужчин не спишешь — и те, и другие, говорят, там были. Как думаете, нашли ? Не будьте как они, не оставляйте нигде детей — увы, не у каждой истории счастливый конец. Хорошего дня!

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