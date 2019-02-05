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В Светлогорске мужчина пригласил домой незнакомку, а она сбежала в одежде его жены
06.02.2019 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Поздним вечером мужчина возвращался домой после прогулки с друзьями. Недалеко от подъезда он познакомился с девушкой и пригласил ее к себе. Чем все закончилось,
Остаток вечера пара пила. Проснувшись утром, гостеприимный хозяин новой знакомой рядом с собой не обнаружил. Вместе с ней пропал и монитор от компьютера.
Мужчина вызвал милицию. В результате осмотра места происшествия было установлено, что девушка зачем-то оставила на месте преступления свою одежду. Этот факт мало помог следствию. Зато эксперт-криминалист обнаружил на стакане следы рук незнакомки, которые проверили по базе данных.
Спустя несколько часов подозреваемая была задержана и давала показания в кабинете следователя. Правда, монитор к тому времени уже был в ломбарде — его туда отнес супруг задержанной.
Сама же девушка рассказала, что, проснувшись в два часа ночи в чужой квартире, стала собираться домой. Решила прихватить с собой монитор, а чтобы ее не узнали, переоделась в одежду супруги потерпевшего. Пришла домой, легла спать, а проснувшись, узнала от мужа, что монитор он сдал в ломбард за 10 рублей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело.
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Спустя несколько часов подозреваемая была задержана и давала показания в кабинете следователя. Правда, монитор к тому времени уже был в ломбарде - его туда отнес...
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