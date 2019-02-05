Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам пяти областей 6 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил 6 февраля по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях будет перемещаться колесная техника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят быть предельно внимательными при перемещении военной техники с учетом сложных погодных условий.-0-