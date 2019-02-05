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Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам пяти областей 6 февраля

06.02.2019 09:40 — Новости Общества | БелТА  
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил 6 февраля по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях будет перемещаться колесная техника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят быть предельно внимательными при перемещении военной техники с учетом сложных погодных условий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил 6 февраля по автодорогам...
 
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