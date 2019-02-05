Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт. Об этом сообщает телеканал СТВ.



Изображение: СТВ

Один из выходов к монументу решили капитально обновить. Скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов.

Но пока здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже — утеплят.

Все работы планируют завершить к маю.