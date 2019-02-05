|
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт
06.02.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт. Об этом
Один из выходов к монументу решили капитально обновить. Скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов.
Но пока здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже — утеплят.
Все работы планируют завершить к маю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт. Об этом сообщает телеканал СТВ
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)