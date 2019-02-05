6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая зима Великой Отечественной войны для белорусских партизан была самой тяжелой. Для лечения раненых не было ни медикаментов, ни специалистов, ни условий для оказания помощи. Ампутации проводили на телеге, земле или в деревенской темной хате обычными ножовками. Наркоз - большие дозы самогона. Ситуация начала улучшаться только во второй половине 1942 года: в глухих белорусских лесах появились первые лазареты, а у тяжелобольных партизан - шанс на жизнь…

Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: лазарет в лесу" - посвящена медицине на войне и медицинским работникам, которые в суровых условиях, рискуя собственной жизнью, как могли, до последнего спасали других.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-