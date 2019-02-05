ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор подтвердил задержание гендиректора «БелОМО»: «Но там семья, надо разобраться»

06.02.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генаральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского.

— Да, задержан. Но это человек, там семья, надо разобраться, — был краток Александр Конюк.

Статью, по которой задержан Вячеслав Бурский генпрокурор не назвал.

— Я хочу дождаться определенных результатов. Как бывший судья знаю, что бывают оправдательные приговоры. Как потом смотреть человеку в глаза? — заявил Конюк.

Напомним, о громком задержании TUT.BY на прошлой неделе рассказали два информированных источника. В течение двух дней журналистам TUT.BY не удалось получить комментарий в СК и КГБ по поводу задержаний в «БелОМО».

Доктор технических наук, профессор Вячеслав Бурский возглавил «БелОМО» в 1992 году. Но карьеру начал еще в 1970-м обычным инженером, потом 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Бурский награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» помимо Минского механиче­ского завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Да, задержан. Но это человек, там семья, надо разобраться, - был краток Александр Конюк.
 
Новости дня
Новости общества
 
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика