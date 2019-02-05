Генпрокурор подтвердил задержание гендиректора «БелОМО»: «Но там семья, надо разобраться»

Генаральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского .

— Да, задержан. Но это человек, там семья, надо разобраться, — был краток Александр Конюк.

Статью, по которой задержан Вячеслав Бурский генпрокурор не назвал.

— Я хочу дождаться определенных результатов. Как бывший судья знаю, что бывают оправдательные приговоры. Как потом смотреть человеку в глаза? — заявил Конюк.

Напомним, о громком задержании TUT.BY на прошлой неделе рассказали два информированных источника. В течение двух дней журналистам TUT.BY не удалось получить комментарий в СК и КГБ по поводу задержаний в «БелОМО».

Доктор технических наук, профессор Вячеслав Бурский возглавил «БелОМО» в 1992 году. Но карьеру начал еще в 1970-м обычным инженером, потом 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Бурский награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» помимо Минского механиче­ского завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».