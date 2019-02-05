Быть дисциплинированными в сложных погодных условиях призывает водителей ГАИ

По прогнозам синоптиков на территории всей страны ожидаются нестабильные погодные условия. Положительные температуры могут сменяться заморозками, на дорогах ожидается гололедица. К тому же ближайшие дни дорожную обстановку будет осложнять сильный ветер, сообщает mogilevnews.by .

Госавтоинспекция призывает водителей быть дисциплинированными в сложных погодных условиях.

— В условиях порывистого ветра не оставляйте транспортные средства вблизи деревьев и массивных конструкций. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать сдержанный стиль вождения, скорость движения в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей части, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, — рекомендуют Госавтоинспекторы.

Пешеходы должны быть осторожными при пересечении проезжей части даже по пешеходному переходу. Из-за возможного обледенения тротуаров, к краю проезжей части надо приближаться аккуратно. Ступать на пешеходный переход, только заранее убедившись, что водители успели остановиться и вас пропускают. В условиях недостаточной видимости и темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию, а также к организации объездов закрытых для движения участков и осуществлению регулирования в сложных местах.

По информации УГАИ УВД облисполкома, за прошедшие сутки сотрудники ГАИ области выявили 491 нарушение ПДД — одного нетрезвого водителя, 54 любителей быстрой езды, 110 пешеходов-нарушителей. 18 водителей оштрафованы за то, что не пропустили пешеходов на пешеходных переходах.