ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Карастояновой - аварийные работы, с 5 утра пассажирский транспорт там ходит по-новому

06.02.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На улице Карастояновой — аварийные работы, поэтому с 5 утра изменили движение некоторых троллейбусов и автобусов. Такая информация размещена на сайте «Минсктранс».

С 5 утра сегодня, 6 февраля, на улице Карастояновой изменили схемы движения троллейбусов № 22, 40, 92, автобусов № 19, 29, 38, 68, 68 В, 105, 131, 154.

Движение троллейбусов маршрута № 22 приостановили, пассажиров подвозит временный автобусный маршрут № 22т «ДС Карастояновой — станция метро Площадь Я. Коласа».

Троллейбусы № 40 едут по улицам Максима Богдановича, Сурганова, Куйбышева, № 92 — до площади Бангалор. Автобусы в направлении диспетчерской станции Карастояновой движутся по улицам Орловская, Максима Богдановича, Некрасова.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Карастояновой - аварийные работы, поэтому с 5 утра изменили движение некоторых троллейбусов и автобусов. Такая информация размещена на сайте «Минсктранс».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика