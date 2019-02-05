На улице Карастояновой - аварийные работы, с 5 утра пассажирский транспорт там ходит по-новому

На улице Карастояновой — аварийные работы, поэтому с 5 утра изменили движение некоторых троллейбусов и автобусов. Такая информация размещена на сайте «Минсктранс».

С 5 утра сегодня, 6 февраля, на улице Карастояновой изменили схемы движения троллейбусов № 22, 40, 92, автобусов № 19, 29, 38, 68, 68 В, 105, 131, 154.

Движение троллейбусов маршрута № 22 приостановили, пассажиров подвозит временный автобусный маршрут № 22т «ДС Карастояновой — станция метро Площадь Я. Коласа».

Троллейбусы № 40 едут по улицам Максима Богдановича, Сурганова, Куйбышева, № 92 — до площади Бангалор. Автобусы в направлении диспетчерской станции Карастояновой движутся по улицам Орловская, Максима Богдановича, Некрасова.