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В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах
06.02.2019 11:13 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах, в том числе на платную форму обучения. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Цифры приема будут корректироваться с учетом потребности в кадрах. Это коснется гуманитарных, юридических, экономических и других специальностей. "Вместе с тем мы планируем увеличить набор на IT-специальности, в том числе на платной форме обучения. Потому что сегодня подготовленный айтишник может участвовать в развитии бизнес-среды в этой области", - пояснил министр.
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах, в том числе на платную форму обучения. Об этом сегодня журналистам...
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