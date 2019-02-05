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В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах

06.02.2019 11:13 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах, в том числе на платную форму обучения. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Цифры приема будут корректироваться с учетом потребности в кадрах. Это коснется гуманитарных, юридических, экономических и других специальностей. "Вместе с тем мы планируем увеличить набор на IT-специальности, в том числе на платной форме обучения. Потому что сегодня подготовленный айтишник может участвовать в развитии бизнес-среды в этой области", - пояснил министр.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах, в том числе на платную форму обучения. Об этом сегодня журналистам...
 
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