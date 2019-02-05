БЕЛТА получила статус официального медиапартнера II Европейских игр 2019 года

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) и фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" заключили сегодня соглашение о сотрудничестве и присвоении БЕЛТА статуса официального медиапартнера предстоящего спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение предусматривает оперативное освещение хода подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года в широком мультимедийном формате на шести языках (русском, белорусском, английском, испанском, немецком, китайском) на онлайн-ресурсах БЕЛТА (belta.by, belarus.by). Предусмотрены регулярные публикации информационных и аналитических материалов в печатных изданиях агентства - газете "7 дней", журналах "Беларуская думка" и "Экономика Беларуси. Economy of Belarus".

Официальным медиапартнером II Европейских игр стал также издательский дом "Беларусь сегодня". В медиахолдинг входят редакции газет "СБ. Беларусь сегодня", "Рэспублiка", "Народная газета", "Сельская газета" и "Знамя юности", интернет-ресурс sb.by, радиостанция "Альфа Радио".

Беларусь получила право проведения II Европейских игр в 2019 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в октябре 2016 года в Минске.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

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