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Взносы в ФСЗН: как платить и подтверждать периоды деятельности индивидуальным предпринимателям, самозанятым и иным физическим лицам

06.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ), в соответствии с которым самозанятые граждане, деятельность которых не относится к предпринимательской, получили право участвовать в государственном социальном страховании. А индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты теперь имеют право платить взносы в Фонд социальной защиты населения (далее – ФСЗН) только за период фактического осуществления деятельности.
 
 
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31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ), в...
 
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