В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взносы в ФСЗН: как платить и подтверждать периоды деятельности индивидуальным предпринимателям, самозанятым и иным физическим лицам 31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ), в...

31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ), в соответствии с которым самозанятые граждане, деятельность которых не относится к предпринимательской, получили право участвовать в государственном социальном страховании. А индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты теперь имеют право платить взносы в Фонд социальной защиты населения (далее – ФСЗН) только за период фактического осуществления деятельности.