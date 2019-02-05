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На родной земле
06.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Животноводство — вторая по важности отрасль сельского хозяйства. А непростой труд животновода считается одним из самых важных в нашей стране. О таких работниках слагались песни, стихи, снимались фильмы. Есть люди в этой профессии, которые остаются верными своему делу и передают свой опыт, знания и умения из поколения в поколение. В нашем районе есть много прекрасных, дружных династий, где все представители преданы одному благородному делу. Одна из таких трудовых династий — семья Николая Андреевича Палькова из деревни Кледневичи. Более тридцати лет он отработал животноводом в ОАО «Дрибин-Агро» и только в октябре прошлого года вышел на заслуженный отдых.
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Животноводство — вторая по важности отрасль сельского хозяйства. А непростой труд животновода считается одним из самых важных в нашей стране. О таких работниках...
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