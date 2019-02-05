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Облачно и до -12°С ожидается в Беларуси 7 февраля

06.02.2019 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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Облачно и до -12°С ожидается в Беларуси 7 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный ночью слабый, днем 4-9 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 9 - минус 12, днем синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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