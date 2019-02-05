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Конюк об оправданном главном инженере МЗКТ, который находится в СИЗО 44 месяца: «Отслеживаем вопрос»
06.02.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Генеральная прокуратура отслеживает ситуацию с главным инженером МЗКТ Андреем Головачом, который был дважды оправдан судом, но по-прежнему находится в СИЗО.
— Александр Владимирович, главный инженер МЗКТ почти четыре года находится в СИЗО,
— Он действительно находится в СИЗО. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 430 (Получение взятки), и мы санкционировали содержание под стражей. Конечно, мы этот вопрос отслеживаем, — ответил Александр Конюк.
Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был вынесен оправдательный приговор, позже Мингорсуд оставил его в силе. Однако на свободу главный инженер так и не вышел, ему предъявили новое обвинение по той же статье, что и первый раз. По данным МВД, сейчас Головачу вменяют взятки на 70 тысяч долларов, дело расследует Следственный комитет.
Главный инженер находится в СИЗО уже 44 месяца. По первому делу Головач провел в СИЗО 2 года и 8 месяцев с учетом предварительного расследования, рассмотрения дела в суде, апелляций, пересмотра.
Новое обвинение главному инженеру было предъявлено в феврале 2018 года, и теперь срок заключения под стражей отсчитывается с этого времени. Предыдущие почти три года нахождения в следственном изоляторе не засчитываются при расследовании нового дела. У Головача есть право обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда в связи с содержанием в СИЗО по первому делу (так как был вынесен оправдательный приговор), но это не влияет на срок за решеткой по второму делу.
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Конюк об оправданном главном инженере МЗКТ, который находится в СИЗО 44 месяца: «Отслеживаем вопрос»
Генеральная прокуратура отслеживает ситуацию с главным инженером МЗКТ Андреем Головачом, который был дважды оправдан судом, но по-прежнему находится в СИЗО.
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