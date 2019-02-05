Глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава остается в СИЗО

Людмила Реутская, глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, остается под стражей. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор Александр Конюк.

— Есть такое дело, оно расследуется, применена мера в виде заключения под стражу, — сказал Александр Конюк.

Напомним, Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения, б ыла задержана сотрудниками ГУБОПиК МВД 26 сентября прошлого года .

Позже в Следственном комитете рассказали: женщину подозревают в том, что на протяжении более чем трех лет, с 2015 по 2018 год, она не раз принимала материальные ценности и приобретала выгоды имущественного характера за «благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию».

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки). Санкция статьи — вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, в деле медиков более 90 человек обвиняемых и подозреваемых : примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.