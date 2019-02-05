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Карпенко: выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ

06.02.2019 11:54 — Новости Общества | БелТА  
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ. Таким образом планируется снять нагрузку с одиннадцатиклассников. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства образования сообщил руководитель ведомства Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Минобразования вместе с учителями-практиками, методистами-учеными прорабатывает возможные подходы к изменению формы итоговой аттестации. "Думаю, что мы можем разгрузить выпускников 11-го класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей ЦТ. Но надо все внимательно взвесить и определить сроки, в которые мы можем ввести эти нововведения", - сказал министр. 

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Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ. Таким образом планируется снять нагрузку с одиннадцатиклассников. Об этом...
 
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