Карпенко: выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ. Таким образом планируется снять нагрузку с одиннадцатиклассников. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства образования сообщил руководитель ведомства Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Минобразования вместе с учителями-практиками, методистами-учеными прорабатывает возможные подходы к изменению формы итоговой аттестации. "Думаю, что мы можем разгрузить выпускников 11-го класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей ЦТ. Но надо все внимательно взвесить и определить сроки, в которые мы можем ввести эти нововведения", - сказал министр.

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