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Столинский РОЧС провел первые выборочные проверки

06.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС провел первые выборочные проверки
Столинский РОЧС провел первые выборочные проверки

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасностижизнедеятельности населения, в январе 2019 года проведены выборочные проверки различных объектов хозяйствования Столинского района, а именно: ОАО «Теребежов Агро», ОАО «Полесье ОБМ», КСУП «Рухчанский», ГЛХУ «Столинский лесхоз», а также мониторинг филиала ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод.

При проведении проверки ОАО «Полесье ОБМ», (директор Кодолич Иван Терентьевич) был выявлен ряд нарушений:

— В здании автомастерской механизированного двора аг. Большое Малешево эксплуатируются два теплогенерирующих аппарата незаводского изготовления,

— В котельной административного здания при эксплуатации теплогенерирующего аппарата неоснащенного системой контроля за режимом нагрева теплоносителя допускается его эксплуатация без контроля персонала за режимом топки,

— В пункте подогрева воды, расположенного в доме для сторожа д. Ольгомель, эксплуатируется неисправная теплоемкая печь (стенки печи не оштукатурены, дверца топки неисправна),

—  Допускается курение в помещении сторожа ферма д. Ольгомель,

— В здании автомастерской д. Ольгомель эксплуатируется теплогенерирующий аппарат незаводского изготовления,

— В помещении сторожа ферма д. Ольгомель эксплуатируется неисправная теплоемкая печь (неисправна дверца топки, сквозные трещины в стенках печи, стенки печи не оштукатурены и не побелены),

— В помещении сторожа ферма «Сулин» эксплуатируется неисправная теплоемкая печь (неисправна дверца топки),

— Пожарный водоем на территории фермы аг. Большое Малешево не обозначен световым или флуоресцентным указателем,

— Не организована проверка готовности к применению пожарного водоема на территории МТФ аг. Большое Малешево,

— В административном здании на путях эвакуации при выхода из здания устроен деревянный порог, препятствующий безопасной эвакуации людей,

— В административном здании разработанный план эвакуации людей при пожаре не соответствует Постановлению МЧС от 20.04.2018 № 21,

— В ОАО «Полесье ОБМ» и на производственных участках отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности,

— Не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума,

— Огневые работы на временных местах в автомастерских д. Ольгомель и аг. Большое Малешево проводятся без оформленного наряда — допуска, выданного руководителем организации,

— Отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения на АЗС д. Ольгомель,

— Отсутствует требуемое количество первичных средств пожаротушения на АЗС аг. Большое Малешево,

По результатам проведённой проверки рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц кадминистративной ответственности.Столинский РОЧС провел первые выборочные проверки

При проведении проверки ОАО «Теребежов Агро», (директор Демко Николай Константинович) выявлены следующие нарушения:

— Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;  

— Не организовано обучение по программе ПТМ , а так же обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с постановлением МЧС от 02.05.2018г. №30;

— Не разработаны инструкции по пожарной безопасности, в соответствии с требованиями постановления МЧС от 22.05.2018 г. № 36;

— На молочно-товарной ферме в д. Юнище отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

— Не разработаны должностные обязанности при возникновении пожара в соответствии с пунктом 5 общих требований пожарной безопасности;

— В здании мастерских в д. В. Теребежов допускается эксплуатация отопительного прибора не заводского изготовления.

По результатам проведённой проверки рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности.

Столинский РОЧС провел первые выборочные проверки

При проведении проверки КСУП «Рухчанский», (директор Хоровец Геннадий Станиславович) выявлены следующие нарушения:

— Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

— Не организовано обучение по программе ПТМ, а так же обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с постановлением МЧС от 02.05.2018г. №30;

— Не разработаны должностные обязанности работников при возникновении пожара в соответствии с пунктом 5 общих требований пожарной безопасности;

— Не проведены инструктажи с работниками КСУП «Рухчанский» по соблюдению противопожарного режима на территории КСУП «Рухчанский», курению в специально отведенных местах, с внесением записей в журнал противопожарных инструктажей;

— Не организована замена огнетушителя со сломанным рычагом запорно-пускового устройства в помещении молочного блока фермы;

— Не организована замена огнетушителя, на котором отсутствует шланг в помещении кабинета по охране труда здания ремонтной мастерской;

— Не организована разработка стенда с информацией о пожарной безопасности.

По результатам проведённой проверки рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности.

При проведении проверки ГЛХУ «Столинский лесхоз», (директор Кухарев Геннадий Михайлович) выявлены следующие нарушения:

— Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

— Не заведен журнал учёта прохождения подготовки по программе пожарно-технического минимума;

— Не организовано заведение талонов для лиц прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума;

— Отсутствуют акты проверки готовности к применению внутреннего пожарного водоснабжения;

— Не организована разработка стенда с информацией о пожарной безопасности.

По результатам проведённой проверки рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности.

При проведении мониторинга филиала ОАО «Берестейский пекарь» Давид-городокский хлебозавод, (директор Леоновец Сергей Васильевич) выявлены следующие нарушения:

— Наружные эвакуационные двери, а также двери вестибюлей и холлов расположенные на путях эвакуации не оборудованы замками, обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без использования ключа;

— Обеспечить требуемое количество первичных средств пожаротушения в здании АБК, производственного корпуса.

— Отсутствуют акты проверки готовности к применению внутреннего пожарного водоснабжения;

— Не организована разработка стенда с информацией о пожарной безопасности.

— Пути эвакуации в лестничных клетках АБК не обозначены табличками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

— Не организовано проведение с персоналом внеплановых противопожарных инструктажей на основании переработанных инструкции о мерах пожарной безопасности.

— Текстовая и графическая часть планов эвакуации не соответствует Постановлению МЧС Республики Беларусь от 21.04.2018 №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

— Не обеспечено самозакрывание противопожарных дверей, дымонепроницаемых дверей, дверей лестничных клеток.

По результатам проведённого мониторинга руководителю предприятия вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасностижизнедеятельности населения, в январе 2019 года проведены...
 
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