Уроженец деревни Хотомель рассказал о службе в десантных войсках



В 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде мечтают служить многие призывники. Воинская часть считается элитной в нашей армии. Среди десантников служит уроженец деревни Хотомель Столинского района гвардии рядовой Игорь Зуев. К слову, парень уже отслужил в части девять месяцев. Юноша рассказал о том, легко ли быть десантником.

–– Окончив среднюю школу, я поступил в «Минский государственный профессиональный лицей №9 автомобилестроения», – рассказал Игорь Зуев. – После выпуска прошел стажировку в одном из столичных автопарков. Через какое-то время пришла повестка в военный комиссариат. Еще в детстве я слышал про 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, поэтому сразу попросился туда служить.

Чтобы попасть в ряды крылатой гвардии, призывник должен быть смелым, уметь работать в команде, нестандартно мыслить, физически подготовлен. Игорь подошел по всем параметрам.

Братство десанта проявляется уже в первые дни службы новобранцев. Офицеры воспитывают в юношах крепкий, сильный и сплоченный коллектив. Чтобы каждый воин чувствовал в своем товарище не просто друга, а родного брата… Все военнослужащие части понимают роль бригады в безопасности страны, поэтому они стремятся быть во всем лучшими.

– Интересно было на занятиях по воздушно-десантной подготовке, – вспомнил Игорь. – Нас готовили к прыжкам: от укладки парашюта до действий при нештатных ситуациях в воздухе. Ушло много сил и времени. Однако когда я прошел все занятия, то понял, что все старания были не зря.

Перед посадкой в самолет офицеры еще раз переспрашивают каждого военнослужащего о твердости решения. Ведь если в воздухе откажется один воин, то не будет прыгать весь борт. Однако гвардейцы преодолевают страх и прыгают… И лучшего чувства они не испытывали никогда!

Известный факт, что военнослужащие десантных войск носят голубые береты и тельняшки. Однако мало кто знает, что право носить их юноши должны заслужить. Новобранцы проходят испытание, суть которого заключается в том, что солдаты должны показать обретенные знания и боевые навыки.

К примеру, воин должен проползти определенную дистанцию с личным оружием и тяжелым металлическим ящиком от боеприпасов. В это время над ним военнослужащие стреляют холостыми патронами из автоматов, недалеко взрываются взрыв пакеты и срабатывают дымовые шашки. Условия максимально приближены к боевым!

Итог экзамена – «обкатка» бронетранспортером. Принцип таков, что солдат лежит в окопе с личным оружием и учебной гранатой. Над ним проезжает БТР! После чего он должен бросить гранату в сторону военной техники и обстрелять ее холостыми патронами. И только после этого во время принятия Военной присяги юношам вручат берет голубого цвета. Таковы правила и традиции воинов крылатой гвардии.

Вообще праздники десантников яркие и запоминающиеся. Все знают, что 2 августа – любимый день военнослужащих. В 38 одшбр его отмечают с размахом: показательные выступления, «солдатская каша», военная техника и вооружение, стрелковое оружие и многое другое, что могло бы рассказать гостям о службе десантников. И ни каких купаний в фонтанах…

– Попав в армию, я изменил свое представление об этой профессии, – отметил Игорь Зуев. – Раньше я думал, что десантники – это люди, носящие береты и тельняшки, которые только прыгают с парашютами. А оказалось все намного интереснее: много боевых и повседневных задач… Я доволен службой.

Интересный факт, что большую часть времени десантники проводят на полигонах и в лесах. Занятия по боевой подготовке проводятся постоянно. И в эти холодные февральские дни Игорь Зуев выполняет учебно-боевые задачи на полевом выходе. Сейчас Игорь в заснеженном лесу живет в палатке, сражается с условным противником.

– Мне осталось служить несколько месяцев, – подытожил Игорь Зуев. – Возможно, я останусь на контракт. Моя семья гордится тем, что я служу в десантных войсках. У меня есть младший братишка. Ему всего четыре года. Кто знает, вдруг он захочет стать десантником и у нас будет семейная военная династия. Поживем – увидим!

Александр Гончаров, фото автора