Из-за сезона ОРВИ в Беларуси продлили режим работы аптек

Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек, сообщает Минздрав . Многие аптеки работают дольше, чем раньше.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также ведомство сообщает, что «приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках противовирусных лекарств, антибиотиков, медикаментов для лечения осложнений гриппа, а также средств индивидуальной защиты».

Таким образом, 17 аптек сети «Белфармация» во всех районах Минска работают круглосуточно. Где находятся эти аптеки, можно посмотреть здесь . 96 аптек сети в столице работают в будние дни с 8.00 до 21.00, в выходные — с 9.00 до 17.00 или с 10.00 до 18.00. 75 аптек работают в будние дни по режиму работы организаций здравоохранения, на территории которых они расположены, в выходные дни — по согласованию с организациями здравоохранения.

Две аптеки в Гродно также работают круглосуточно. Информацию о них и других аптеках области можно узнать здесь . Многие аптеки Брестской области работают до 21.00 и позже. В Гомельской области время работы продлили в 16 аптеках. Режим работы аптек минской «Фармации», которые открыты сейчас дольше, в Минской области опубликован здесь , аптек «Фармации» Витебской области — здесь .

Информацию о лекарствах и режиме работы аптек «Белфармации» можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек 169.