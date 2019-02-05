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Из-за сезона ОРВИ в Беларуси продлили режим работы аптек

06.02.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек, сообщает Минздрав. Многие аптеки работают дольше, чем раньше.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также ведомство сообщает, что «приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках противовирусных лекарств, антибиотиков, медикаментов для лечения осложнений гриппа, а также средств индивидуальной защиты».

Таким образом, 17 аптек сети «Белфармация» во всех районах Минска работают круглосуточно. Где находятся эти аптеки, можно посмотреть здесь. 96 аптек сети в столице работают в будние дни с 8.00 до 21.00, в выходные — с 9.00 до 17.00 или с 10.00 до 18.00. 75 аптек работают в будние дни по режиму работы организаций здравоохранения, на территории которых они расположены, в выходные дни — по согласованию с организациями здравоохранения.

Две аптеки в Гродно также работают круглосуточно. Информацию о них и других аптеках области можно узнать здесь. Многие аптеки Брестской области работают до 21.00 и позже. В Гомельской области время работы продлили в 16 аптеках. Режим работы аптек минской «Фармации», которые открыты сейчас дольше, в Минской области опубликован здесь, аптек «Фармации» Витебской области — здесь.

Информацию о лекарствах и режиме работы аптек «Белфармации» можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек 169.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек.
 
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