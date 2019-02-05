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Из-за сезона ОРВИ в Беларуси продлили режим работы аптек
06.02.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек,
Также ведомство сообщает, что «приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках противовирусных лекарств, антибиотиков, медикаментов для лечения осложнений гриппа, а также средств индивидуальной защиты».
Таким образом, 17 аптек сети «Белфармация» во всех районах Минска работают круглосуточно. Где находятся эти аптеки, можно
Две аптеки в Гродно также работают круглосуточно. Информацию о них и других аптеках области можно узнать
Информацию о лекарствах и режиме работы аптек «Белфармации» можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек 169.
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Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек.
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