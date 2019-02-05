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Как выглядит из Космоса вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск

06.02.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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На обновленной карте Yandex появились свежие снимки Национального аэропорта Минск. На них видна вторая взлетно-посадочная полоса, которую обещают запустить уже весной этого года.


Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск. Скриншот с карты Yandex.

На карте Yandex появились последние, сентябрьские снимки Национального аэропорта Минск. Там видна вторая взлетно-посадочная полоса. Снимок был сделан 19 сентября 2018 года, а выложен на карты в феврале 2019 года.


Скриншот с карты Yandex.

На карте также видна железная дорога, по которой до строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорт ходил поезд. В справке БелЖД сказали, что он не ходит уже два года. Сейчас в аэропорт пассажиры добираются автобусами, маршрутками, на такси или личном авто.


Вторая взлетно-посадочная полоса справа. Скриншот с карты Yandex.

В прошлом году планировали закончить строительно-монтажные работы по второй взлетно-посадочной полосе. Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов.

 
Теги: Минск
 
 
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На обновленной карте Yandex появились свежие снимки Национального аэропорта Минск.
 
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