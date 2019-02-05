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Как выглядит из Космоса вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск
06.02.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
На обновленной карте Yandex появились свежие снимки Национального аэропорта Минск. На них видна вторая взлетно-посадочная полоса, которую обещают запустить уже
На карте Yandex появились последние, сентябрьские снимки Национального аэропорта Минск. Там видна вторая взлетно-посадочная полоса. Снимок был сделан 19 сентября 2018 года, а выложен на карты в феврале 2019 года.
На карте также видна железная дорога, по которой до строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорт ходил поезд. В справке БелЖД сказали, что он не ходит уже два года. Сейчас в аэропорт пассажиры добираются автобусами, маршрутками, на такси или личном авто.
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На обновленной карте Yandex появились свежие снимки Национального аэропорта Минск.
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