Как выглядит из Космоса вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск

На обновленной карте Yandex появились свежие снимки Национального аэропорта Минск. На них видна вторая взлетно-посадочная полоса, которую обещают запустить уже весной этого года .



Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск. Скриншот с карты Yandex.

На карте Yandex появились последние, сентябрьские снимки Национального аэропорта Минск. Там видна вторая взлетно-посадочная полоса. Снимок был сделан 19 сентября 2018 года, а выложен на карты в феврале 2019 года.



Скриншот с карты Yandex.

На карте также видна железная дорога, по которой до строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорт ходил поезд. В справке БелЖД сказали, что он не ходит уже два года. Сейчас в аэропорт пассажиры добираются автобусами, маршрутками, на такси или личном авто.



Вторая взлетно-посадочная полоса справа. Скриншот с карты Yandex.

В прошлом году планировали закончить строительно-монтажные работы по второй взлетно-посадочной полосе. Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов.