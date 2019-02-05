Оригинальные и креативные кормушки для птиц изготовили учащиеся Боровицкой СШ





Зима для пернатых – самая тяжелая пора. Больше всего в это время года нужна забота птицам. Во время метелей и сильных морозов много птиц погибает от голода, особенно в конце зимы, когда почти весь корм повсюду съеден.

Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо постоянно подкармливать их в течение зимы. Именно с целью воспитания нравственного поведения и навыков бережного отношения к родной природе и братьям нашим меньшим, в Боровицкой СШ среди учащихся 1-11 классов с 15 декабря прошлого года проходит акция «Кормушка для птиц». Об этом рассказала педагог-организатор учреждения образования Любовь Іванова. Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее самим. Ведь при большом желании помочь птицам на сооружение кормушки из подручных материалов уходит немного времени.







На минутках общения с учащимися велась беседа о правилах изготовления кормушек. Разрешалось изготавливать кормушки из разных конструкций и разного материала, но главное условие — защита корма в них от ветра, снега, дождя. Значит, сверху у кормушки надо сделать широкую крышку, а по периметру основания — бортики.







Силами учащихся, педагогов и родителей было сконструировано 20 кормушек различных форм, которые соответствовали всем школьным требованиям. По итогам общешкольного конкурса, определены следующие победители: в номинации «Самая оригинальная кормушка» дипломом первой степени награждена Елизавета Парфёнова (3 кл.), второе место заняла Валерия Михолап (1 кл.), третье — Станислав и Ангелина Ивановы; в номинации «Самая функциональная кормушка» первое место было присуждено учащемусяся 1 класса Илье Соколовскому, второе место заняла Дарья Сырамалот (3 кл), третье — Владислав Шепитов (10 кл.). Также были отмечены Виктория, Дмитрий и Виктор Быстровы (номинация «Столовая для птиц»), Алина Юдина (7 кл.) и Артур Дмитриев (7 кл.) (номинации «Самая креативная кормушка»).







Сделать кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться о том, чтобы в ней была птичья еда. Кормление птиц – дело не только важное, но и ответственное. Именно поэтому учащиеся школы не остаются равнодушными и ежедневно угощают птиц любимым блюдом всех пернатых – семечками.

Благодаря проведенной акции «Кормушка для птиц» в агрогородке Боровица появилось дополнительно 20 кормушек. «Мы надеемся, — отметила Любовь Иванова, — что не только учащиеся школы, но и жители агрогородка с большим удовольствием подключатся к этому доброму делу. Пусть каждому из нас будет радостно от того, что мы помогли нашим пернатым друзьям дожить до весны!»





