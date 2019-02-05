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Кравцов провел прием, посвященный Дню белорусской науки

06.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Ученым важно не просто предлагать новые идеи и разработки, но и находить возможности для их коммерциализации и внедрения в жизнь. Такое мнение 1 февраля во время приема, посвященного Дню белорусской науки, высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

На прием в облисполком были приглашены представители научной общественности, показавшие значимые результаты в 2018 году.

Кравцов провел прием, посвященный Дню белорусской науки

На снимке: ассистенты Гродненского государственного медицинского университета, кандидаты медицинских наук Дарья Бубешко и Анастасия Брынина.
Читать полностью: https://www.belta.by/photonews/view/kravtsov-provel-priem-posvjaschennyj-dnju-belorusskoj-nauki-15256/
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БЕЛТА.

 
 
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Ученым важно не просто предлагать новые идеи и разработки, но и находить возможности для их коммерциализации и внедрения в жизнь. Такое мнение 1...
 
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