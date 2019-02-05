Кравцов провел прием, посвященный Дню белорусской науки

Ученым важно не просто предлагать новые идеи и разработки, но и находить возможности для их коммерциализации и внедрения в жизнь. Такое мнение 1 февраля во время приема, посвященного Дню белорусской науки, высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

На прием в облисполком были приглашены представители научной общественности, показавшие значимые результаты в 2018 году.





На снимке: ассистенты Гродненского государственного медицинского университета, кандидаты медицинских наук Дарья Бубешко и Анастасия Брынина.

Читать полностью: https://www.belta.by/photonews/view/kravtsov-provel-priem-posvjaschennyj-dnju-belorusskoj-nauki-15256/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.