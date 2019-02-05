Паспортисты в Могилеве переехали из здания УВД в соседнее

В Могилеве управление по гражданству и миграции, а также бюро паспортизации переехало из здания УВД, сообщили в ведомстве. Новый адрес — переулок Буянова, 22. Ранее подразделения находились в административном здании УВД Могоблисполкома на улице К. Маркса, 25.



Новое здание управления по гражданству и миграции, а также бюро паспортизации. Фото: УВД Могоблисполкома

Подразделения по гражданству и миграции области сегодня являются самыми посещаемыми милицейскими подразделениями, так как именно они занимаются в том числе паспортизацией населения. Только за первый месяц 2019 года их сотрудники выдали гражданам около 5 тыс. документов, удостоверяющих личность.

Время работы УГиМ УВД: с 08.00 до 13.00, суббота и воскресенье — выходные.

Телефоны для получения консультации по вопросам:

— трудовой миграции, выдачи (продления) специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства — (8 0222) 29−58−05;

— предоставления статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь — (8 0222) 29−58−06;

— выдачи разрешения на постоянное (временное) проживание (пребывание) в Республике Беларусь иностранцам, получение виз Республики Беларусь, оформления документа о приглашении в Республику Беларусь иностранца или лица без гражданства — (8 0222) 29−58−03;

— по вопросам гражданства Республики Беларусь — (8 0222) 29−58−07;

— по вопросам оформления паспорта, для выезда за границу на постоянное жительство, регистрации граждан по месту жительства (пребывания) — (8 0222) 29−58−08.