ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Паспортисты в Могилеве переехали из здания УВД в соседнее

06.02.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве управление по гражданству и миграции, а также бюро паспортизации переехало из здания УВД, сообщили в ведомстве. Новый адрес — переулок Буянова, 22. Ранее подразделения находились в административном здании УВД Могоблисполкома на улице К. Маркса, 25.


Новое здание управления по гражданству и миграции, а также бюро паспортизации. Фото: УВД Могоблисполкома

Подразделения по гражданству и миграции области сегодня являются самыми посещаемыми милицейскими подразделениями, так как именно они занимаются в том числе паспортизацией населения. Только за первый месяц 2019 года их сотрудники выдали гражданам около 5 тыс. документов, удостоверяющих личность.

Время работы УГиМ УВД: с 08.00 до 13.00, суббота и воскресенье — выходные.

Телефоны для получения консультации по вопросам:

— трудовой миграции, выдачи (продления) специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства — (8 0222) 29−58−05;

— предоставления статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь — (8 0222) 29−58−06;

— выдачи разрешения на постоянное (временное) проживание (пребывание) в Республике Беларусь иностранцам, получение виз Республики Беларусь, оформления документа о приглашении в Республику Беларусь иностранца или лица без гражданства — (8 0222) 29−58−03;

— по вопросам гражданства Республики Беларусь — (8 0222) 29−58−07;

— по вопросам оформления паспорта, для выезда за границу на постоянное жительство, регистрации граждан по месту жительства (пребывания) — (8 0222) 29−58−08.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый адрес - и у бюро паспортизации населения.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Лунинце 76-летняя пенсионерка с сообщником украли у подруги паспорт и сняли по нему пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика