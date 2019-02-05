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Паспортисты в Могилеве переехали из здания УВД в соседнее
06.02.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве управление по гражданству и миграции, а также бюро паспортизации переехало из здания УВД,
Подразделения по гражданству и миграции области сегодня являются самыми посещаемыми милицейскими подразделениями, так как именно они занимаются в том числе паспортизацией населения. Только за первый месяц 2019 года их сотрудники выдали гражданам около 5 тыс. документов, удостоверяющих личность.
Время работы УГиМ УВД: с 08.00 до 13.00, суббота и воскресенье — выходные.
Телефоны для получения консультации по вопросам:
— трудовой миграции, выдачи (продления) специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства — (8 0222) 29−58−05;
— предоставления статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь — (8 0222) 29−58−06;
— выдачи разрешения на постоянное (временное) проживание (пребывание) в Республике Беларусь иностранцам, получение виз Республики Беларусь, оформления документа о приглашении в Республику Беларусь иностранца или лица без гражданства — (8 0222) 29−58−03;
— по вопросам гражданства Республики Беларусь — (8 0222) 29−58−07;
— по вопросам оформления паспорта, для выезда за границу на постоянное жительство, регистрации граждан по месту жительства (пребывания) — (8 0222) 29−58−08.
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Новый адрес - и у бюро паспортизации населения.
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