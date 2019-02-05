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В Лунинце 76-летняя пенсионерка с сообщником украли у подруги паспорт и сняли по нему пенсию

06.02.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лунинце возбудили уголовное дело за мошенничество в отношении 76-летней жительницы райцентра и ее 55-летнего сообщника, сообщает МВД.

В свое время подозреваемая несколько лет жила у потерпевшей и хорошо знала, где она хранит ценности. Она подговорила своего 55-летнего знакомого и посвятила в детали плана. В ноябре они наведались в гости к потерпевшей. Мужчина отвлекал хозяйку разговорами, а пенсионерка тем временем похитила у нее паспорт.

— С похищенным документом гости отправились на почту и сняли по нему пенсию. По словам кассира отделения, она не смогла достоверно установить личность предъявителя паспорта из-за внешней схожести потерпевшей и подозреваемой, — рассказал заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец.

Потерпевшая обнаружила пропажу документа через несколько дней. К этому времени злоумышленники потратили все деньги на спиртное.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело за мошенничество. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Дадут правовую оценку и хищению паспорта.

 
 
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Потерпевшая обнаружила пропажу документа через несколько дней. К этому времени злоумышленники потратили все деньги на спиртное.
 
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