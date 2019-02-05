ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международная конференция по детской тематике и ЦУР пройдёт в Беларуси в 2019 году

06.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Международная конференция по детской тематике и ЦУР пройдёт в Беларуси в 2019 году
Беларусь в 2019 году готовится провести в Минске международную конференцию по детской тематике и Целям устойчивого развития. Об этом постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил в своем выступлении на первой регулярной сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 5 по 7 февраля.

Дипломат отметил, что в текущем году будет отмечаться 30-летие Конвенции о правах ребенка, а Беларусь добилась заметного прогресса в деле защиты прав и интересов каждого ребенка — от сокращения масштабов детской смертности до расширения их доступа к образованию и медицине.

«Мы на этом не собираемся останавливаться. Убеждены, что эффективная имплементация Повестки дня — 2030 невозможна без обеспечения должного учета прав и интересов детей. В этом контексте хотели бы обратить внимание, что в текущем году Беларусь готовится провести в Минске международную конференцию по детям и ЦУР», — заявил Валентин Рыбаков.

Он дал положительную оценку работе странового офиса Детского фонда ООН и уровня взаимодействия с ним в целом. Один из последних примеров плодотворного сотрудничества — подписание в конце прошлого года меморандума между Дирекцией II Европейских игр и ЮНИСЕФ.

«Мы признательны за конструктивное сотрудничество с одним из послов доброй воли II Европейских игр — представителем ЮНИСЕФ в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром», — сказал дипломат. Валентин Рыбаков также заявил, что Беларусь рассматривает II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года, не только как важнейшее спортивное событие, но и как своего рода социальный проект. «Убеждены, что спорт — это один из способов социальной инклюзии, инструмент, который позволяет обеспечить полноценное включение детей с ограниченными возможностями в жизнь социума», — подчеркнул он.

В своем выступлении Валентин Рыбаков также констатировал, что после отделения резидентов-координаторов от ПРООН с 1 января текущего года начался новый этап работы системы устойчивого развития ООН на местах, хотя многие элементы реформы все еще в процессе детализации.

«В качестве члена Бюро ЭКОСОС Беларусь активно участвует в процессе подготовки финансового договора и выражает готовность конструктивно сотрудничать с новым главой переходной команды — Гуниллой Олссон, которая была назначена в начале года из рядов ЮНИСЕФ», — заявил дипломат. Он с удовлетворением отметил, что по состоянию на конец 2018 года из рядов Детского фонда было выбрано три резидента-координатора. «Поддерживаем планы ЮНИСЕФ на 2019 год по увеличению числа сотрудников для выполнения роли резидентов-координаторов на местах», — сказал Валентин Рыбаков.

Кроме того, белорусский дипломат выразил признательность за проделанную Детским фондом работу по претворению в жизнь согласованных государствами-членами элементов реорганизации системы и дал высокую оценку этим усилиям, в частности, лидерской роли ЮНИСЕФ в вопросах частного партнерства и данным по ЦУР на страновом уровне. «В этой связи считаем важным обеспечить должный учет опыта и потенциала ЮНИСЕФ в последующих оценках влияния 1-процентного координационного сбора на привлечение частных ресурсов в систему», — заявил он.

По информации БелТА.

Comments are closed.

« В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ
Новости дня
Новости общества
 
Конюк: гендиректор «БелОМО» действительно задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика