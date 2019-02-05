Международная конференция по детской тематике и ЦУР пройдёт в Беларуси в 2019 году



Беларусь в 2019 году готовится провести в Минске международную конференцию по детской тематике и Целям устойчивого развития. Об этом постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил в своем выступлении на первой регулярной сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 5 по 7 февраля.

Дипломат отметил, что в текущем году будет отмечаться 30-летие Конвенции о правах ребенка, а Беларусь добилась заметного прогресса в деле защиты прав и интересов каждого ребенка — от сокращения масштабов детской смертности до расширения их доступа к образованию и медицине.

«Мы на этом не собираемся останавливаться. Убеждены, что эффективная имплементация Повестки дня — 2030 невозможна без обеспечения должного учета прав и интересов детей. В этом контексте хотели бы обратить внимание, что в текущем году Беларусь готовится провести в Минске международную конференцию по детям и ЦУР», — заявил Валентин Рыбаков.

Он дал положительную оценку работе странового офиса Детского фонда ООН и уровня взаимодействия с ним в целом. Один из последних примеров плодотворного сотрудничества — подписание в конце прошлого года меморандума между Дирекцией II Европейских игр и ЮНИСЕФ.

«Мы признательны за конструктивное сотрудничество с одним из послов доброй воли II Европейских игр — представителем ЮНИСЕФ в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром», — сказал дипломат. Валентин Рыбаков также заявил, что Беларусь рассматривает II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года, не только как важнейшее спортивное событие, но и как своего рода социальный проект. «Убеждены, что спорт — это один из способов социальной инклюзии, инструмент, который позволяет обеспечить полноценное включение детей с ограниченными возможностями в жизнь социума», — подчеркнул он.

В своем выступлении Валентин Рыбаков также констатировал, что после отделения резидентов-координаторов от ПРООН с 1 января текущего года начался новый этап работы системы устойчивого развития ООН на местах, хотя многие элементы реформы все еще в процессе детализации.

«В качестве члена Бюро ЭКОСОС Беларусь активно участвует в процессе подготовки финансового договора и выражает готовность конструктивно сотрудничать с новым главой переходной команды — Гуниллой Олссон, которая была назначена в начале года из рядов ЮНИСЕФ», — заявил дипломат. Он с удовлетворением отметил, что по состоянию на конец 2018 года из рядов Детского фонда было выбрано три резидента-координатора. «Поддерживаем планы ЮНИСЕФ на 2019 год по увеличению числа сотрудников для выполнения роли резидентов-координаторов на местах», — сказал Валентин Рыбаков.

Кроме того, белорусский дипломат выразил признательность за проделанную Детским фондом работу по претворению в жизнь согласованных государствами-членами элементов реорганизации системы и дал высокую оценку этим усилиям, в частности, лидерской роли ЮНИСЕФ в вопросах частного партнерства и данным по ЦУР на страновом уровне. «В этой связи считаем важным обеспечить должный учет опыта и потенциала ЮНИСЕФ в последующих оценках влияния 1-процентного координационного сбора на привлечение частных ресурсов в систему», — заявил он.