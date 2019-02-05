ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конюк: гендиректор «БелОМО» действительно задержан

06.02.2019 13:07 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Информацию о задержании главы холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского подтвердил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Однако статью, по которой произошло задержание, он не назвал. По словам Конюка, необходимо дождаться более весомых результатов.

«Да, задержан. Но что такое - на человека возвести обвинение? Это же семья, это дети, это родственники. Не так все просто. Я хочу дождаться более весомых результатов. Я как бывший судья знаю, что бывает и оправдательный приговор. А потом что делать? Как потом смотреть в глаза этому человеку? Поэтому надо разобраться толком в ситуации», - сказал Конюк.

Вячеславу Бурскому 72 года, он - доктор технологических наук, профессор. Работает на «БелОМО» с 1970 года, пришел туда простым инженером. Возглавил предприятие в 1992 году. Награжден двумя орденами Отечества - III и II степени. На официальном сайте холдинга он по-прежнему указан как генеральный директор ОАО «БелОМО».

ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) - известный производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры, созданный на базе объединения предприятий оптико-механической промышленности СССР и Республики Беларусь. Основано в 1971 году на базе Минского механического завода имени Вавилова, преобразовано в холдинг в 2011-м.

Фото: minsknews.by

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию о задержании главы холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского подтвердил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кравцов провел прием, посвященный Дню белорусской науки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика