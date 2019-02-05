Конюк: гендиректор «БелОМО» действительно задержан

Информацию о задержании главы холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского подтвердил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Однако статью, по которой произошло задержание, он не назвал. По словам Конюка, необходимо дождаться более весомых результатов.

«Да, задержан. Но что такое - на человека возвести обвинение? Это же семья, это дети, это родственники. Не так все просто. Я хочу дождаться более весомых результатов. Я как бывший судья знаю, что бывает и оправдательный приговор. А потом что делать? Как потом смотреть в глаза этому человеку? Поэтому надо разобраться толком в ситуации», - сказал Конюк.

Вячеславу Бурскому 72 года, он - доктор технологических наук, профессор. Работает на «БелОМО» с 1970 года, пришел туда простым инженером. Возглавил предприятие в 1992 году. Награжден двумя орденами Отечества - III и II степени. На официальном сайте холдинга он по-прежнему указан как генеральный директор ОАО «БелОМО».

ОАО «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) - известный производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры, созданный на базе объединения предприятий оптико-механической промышленности СССР и Республики Беларусь. Основано в 1971 году на базе Минского механического завода имени Вавилова, преобразовано в холдинг в 2011-м.

Фото: minsknews.by