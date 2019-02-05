В минском метро впервые поставят белорусские эскалаторы - из Солигорска

На строящихся станциях третьей линии метро устанавливают эскалаторы. На этой ветке впервые в истории минской подземки они будут отечественными, сообщает издание The Village Беларусь.



Эскалаторы на станции «Вокзальная». Изображения из каталога ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»

В каталоге солигорской компании нашлись рендеры эскалаторов на будущих станциях Минского метро. Скорость движения полотна — 0,75 метра в секунду, провозная способность — 8910 человек в час. На «Площади Франтишка Богушевича» будут двухленточные эскалаторы, на «Юбилейной» и «Вокзальной» — четырехленточные.

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» выпускает эскалаторы и траволаторы.

«В 2014 году для нужд новых строящихся станций 3-й линии Минского метрополитена был разработан проект тоннельного эскалатора ЭБТ-02М с глубиной подъема от 3,2 м до 25 м», сообщается в официальной истории компании.

Солигорские эскалаторы уже стоят на станции метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге.

Также на производстве разработали и траволатор КПБ-02М с длиной перемещения от 10 до 100 метров со скоростью движения полотна 0,5−0,75 метра в секунду и провозной способностью от 7 до 9 тысяч человек в час. Известно, что между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина» установят траволатор, но чьего он будет производства, пока не уточнялось.







Изображения из каталога ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»



Раньше в минском метро ставили эскалаторы ЭТ-5М, изготовленные еще в советском Ленинграде. В 2007 году, когда на «Октябрьской» три старых ленты эскалатора меняли на четыре новых, закупили модель ЕТК-215 из украинского города Кременчуг.

В подземных переходах и торговых центрах Минска (в том числе подземных) ставят американские эскалаторы Otis и финские Kone. На железнодорожном вокзале недавно смонтировали новые эскалаторы греческой компании Kleemann. Но сейчас их могут потеснить отечественные эскалаторы — из Солигорска.