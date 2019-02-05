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Анна Норкус и еще 49 человек. Кто стал «Человеком года Витебщины - 2018»

06.02.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины — 2018» стали 50 человек в пяти номинациях. Список обладателей награды опубликовали «Витебские вести».

Среди известных людей, кто получит премию, — гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус, гендиректор «Витебскоблгаза» Петр Шершень, гендиректор отеля «Эридан» Александр Ходосов, тренер Новополоцкой СДЮШОР № 3 имени Генова Аркадий Генов, прыгун в высоту Максим Недосеков, настоятельница женского Свято-Покровского монастыря в Толочине Антонина Любчак, зампрокурора области Георгий Коренько, начальник областного управления Департамента охраны МВД Николай Тылец.


Премией награждают лучших работников региона с 2009 года. Всего за это время ею отмечены 950 человек.

Чествование обладателей премии «Человек года Витебщины — 2018» состоится 8 февраля в концертном зале «Витебск».

 
 
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Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины - 2018» стали 50 человек в пяти номинациях.
 
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