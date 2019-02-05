Анна Норкус и еще 49 человек. Кто стал «Человеком года Витебщины - 2018»

Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины — 2018» стали 50 человек в пяти номинациях. Список обладателей награды опубликовали «Витебские вести».

Среди известных людей, кто получит премию, — гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус , гендиректор «Витебскоблгаза» Петр Шершень , гендиректор отеля «Эридан» Александр Ходосов, тренер Новополоцкой СДЮШОР № 3 имени Генова Аркадий Генов, прыгун в высоту Максим Недосеков , настоятельница женского Свято-Покровского монастыря в Толочине Антонина Любчак, зампрокурора области Георгий Коренько, начальник областного управления Департамента охраны МВД Николай Тылец.





Премией награждают лучших работников региона с 2009 года. Всего за это время ею отмечены 950 человек.

Чествование обладателей премии «Человек года Витебщины — 2018» состоится 8 февраля в концертном зале «Витебск».