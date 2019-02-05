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Анна Норкус и еще 49 человек. Кто стал «Человеком года Витебщины - 2018»
06.02.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины — 2018» стали 50 человек в пяти номинациях. Список обладателей награды
Среди известных людей, кто получит премию, — гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики
Премией награждают лучших работников региона с 2009 года. Всего за это время ею отмечены 950 человек.
Чествование обладателей премии «Человек года Витебщины — 2018» состоится 8 февраля в концертном зале «Витебск».
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Лауреатами областной премии «Человек года Витебщины - 2018» стали 50 человек в пяти номинациях.
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