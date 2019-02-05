В Украине задержали белоруса: его искали по делу о необычной и рекордной контрабанде героина

По белорусскому запросу в Украине задержан мужчина, который более пяти лет находился в розыске по линии Интерпола. Это связано с необычным уголовным делом о контрабанде героина, который прятали… в луковицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Белоруса задержали в Черниговской области Украины. На родине ему инкриминируют ч.4 ст. 328 УК — незаконный оборот наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. За такое грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным МВД, мужчина замешан в поставках героина в Беларусь, в том числе необычным способом, когда наркотик спрятали в луковицы. Эту рекордную партию на 28 кг наркотика осенью 2018-го в пункте взимания дорожных пошлин у трассы Брест-граница РФ в машине на российских номерах.





Оказалось, товар следовал из Средней Азии для последующего транзита в Украину и страны ЕС, а также для продажи здесь. Среди фигурантов были белорусы и граждане Таджикистана (один из них руководил процессом из мест лишения свободы соседнего государства).

«Задержанный в Украине Владимир Юрченко возглавлял одно из структурных подразделений данной транснациональной организованной преступной группы», — заявили в МВД.

Сейчас белорус находится в СИЗО Чернигова под экстрадиционным арестом.