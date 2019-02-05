В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований

В Гродно мужчина поздно вечером 3 февраля проник в православный храм и украл ящик для пожертвований, сообщили в милиции региона.

44-летний мужчина разбил стекло помещения православного храма по улице Лиможа в Гродно. Злоумышленник знал, что в здании есть ящик для пожертвований — не раз сам бывал в этом храме. Проникнув внутрь, он забрал деньги — около 400 рублей — и скрылся.

Кражу обнаружили только утром следующего дня. Подозреваемого установили и нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.

Сам ящик для пожертвований нашли, а вот большую часть денег мужчина потратил — осталось всего 25 рублей.