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В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований

06.02.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно мужчина поздно вечером 3 февраля проник в православный храм и украл ящик для пожертвований, сообщили в милиции региона.

44-летний мужчина разбил стекло помещения православного храма по улице Лиможа в Гродно. Злоумышленник знал, что в здании есть ящик для пожертвований — не раз сам бывал в этом храме. Проникнув внутрь, он забрал деньги — около 400 рублей — и скрылся.

Кражу обнаружили только утром следующего дня. Подозреваемого установили и нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.

Сам ящик для пожертвований нашли, а вот большую часть денег мужчина потратил — осталось всего 25 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Кражу обнаружили только утром следующего дня. Подозреваемого установили и нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.
 
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