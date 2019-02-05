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В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований
06.02.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно мужчина поздно вечером 3 февраля проник в православный храм и украл ящик для пожертвований,
44-летний мужчина разбил стекло помещения православного храма по улице Лиможа в Гродно. Злоумышленник знал, что в здании есть ящик для пожертвований — не раз сам бывал в этом храме. Проникнув внутрь, он забрал деньги — около 400 рублей — и скрылся.
Кражу обнаружили только утром следующего дня. Подозреваемого установили и нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.
Сам ящик для пожертвований нашли, а вот большую часть денег мужчина потратил — осталось всего 25 рублей.
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Кражу обнаружили только утром следующего дня. Подозреваемого установили и нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.
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