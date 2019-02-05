Официально

В правительстве принято решение о дополнительном информировании граждан о включении их в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Данная информация будет размещена в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги за январь 2019 г. (жировка). При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 г. произведено не будет.

Решение принято с тем, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019г.

Однако, в случае не предоставления гражданами в течение февраля 2019 г. сведений, подтверждающих занятость или наличие трудной жизненной ситуации, начисление платы за услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на ее оказание, будет выставлено в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги за февраль 2019 г. (жировка) с учетом перерасчета за январь 2019 г.

Информацию о включении в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, можно также получить:

– при осуществлении оплаты за ЖКУ через ЕРИП;

– с 11 февраля на портале государственных услуг через электронную услугу 3.33.04.2 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определенные Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание» при наличии ЭЦП или уникального идентификатора: логина и пароля.