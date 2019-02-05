﻿ Как уберечься от гриппа?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как уберечься от гриппа?

06.02.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

  • при кашле и чихании используйте носовой платок, предпочтительнее одноразовые бумажные, которые выбрасывайте сразу после использования;
  • при отсутствии носового платка простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, поскольку традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода;
  • часто и тщательно мойте руки с мылом и старайтесь не прикасаться руками к губам, носу и глазам;
  • по возможности избегайте массового скопления людей;
  • проводите систематическое проветривание квартиры и служебного помещения;
  • чаще гуляйте на свежем воздухе (правильная регуляция дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает работу системы кровообращения, закаливает организм).

При появлении первых признаков заболевания оставайтесь дома и обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте постельный режим, используйте средства индивидуальной защиты, употребляйте больше жидкости, регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Врач-интерн ГУ «Борисовский зональный цент гигиены и эпидемиологии» А.В. НАРБУТ

http://www.gigbor.by/wordpress/как-уберечься-от-ори-и-гриппа/

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитить себя и своих близких в сезон подъема ОРИ поможет 6 основных правил:
 
Новости дня
Новости общества
 
На улице Карастояновой - аварийные работы, с 5 утра пассажирский транспорт там ходит по-новому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика