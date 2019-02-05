Как уберечься от гриппа?

- при кашле и чихании используйте носовой платок, предпочтительнее одноразовые бумажные, которые выбрасывайте сразу после использования;
- при отсутствии носового платка простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, поскольку традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода;
- часто и тщательно мойте руки с мылом и старайтесь не прикасаться руками к губам, носу и глазам;
- по возможности избегайте массового скопления людей;
- проводите систематическое проветривание квартиры и служебного помещения;
- чаще гуляйте на свежем воздухе (правильная регуляция дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает работу системы кровообращения, закаливает организм).
При появлении первых признаков заболевания оставайтесь дома и обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте постельный режим, используйте средства индивидуальной защиты, употребляйте больше жидкости, регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Врач-интерн ГУ «Борисовский зональный цент гигиены и эпидемиологии» А.В. НАРБУТ