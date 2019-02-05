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Информационный бюллетень

06.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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За период с 25.01.2019 по 31.01.2019 в Борисовском районе зарегистрировано:

  • 50 случаев ветряной оспы, в том числе 48 — среди городских жителей, 2 – среди сельских.  Из числа заболевших 3 – неорганизованные дети до 3 лет, 28 – дети, посещающие детские дошкольные учреждения, 14 – школьники, 5 — взрослые.
  • 1 случай впервые выявленного активного туберкулёза у взрослого сельского жителя.
  • За оказанием антирабической помощи обратился 1 человек, пострадавший от контакта с безнадзорным животным.

В исследованных образцах пищевых продуктов и питьевой воды превышения содержания радионуклеидов цезия-137 не обнаружено. Измерения изотопов радона и гамма-излучения в воздухе эксплуатируемых и вновь вводимых помещений соответствовали требованиям Санитарных норм и правил по радиационной безопасности.

http://www.gigbor.by/wordpress/

 
 
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По состоянию на 01.02.2019 эпидемическую ситуацию в Борисовском районе можно расценивать как стабильную и управляемую. Случаи вспышечной заболеваемости не...
 
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