Школьные программы обновят полностью к 2021 году, методическую грамотность учителей математики повысят

Школьные программы полностью обновят к 2021−2022 годам, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь .



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— Несмотря на то, что в системе общего образования ввели новые программы, по ним занимаются уже с первого по восьмой класс, мы все равно анализируем. Мы внимательно анализируем, как внедряются новые программы, и вносим определенные корректировки по каждому учебному году, включая изменения в учебниках при их переизданиях и изданиях, — заявил Игорь Карпенко.

По данным издания, процедура перехода всех классов на новые учебные программы будет завершена к 2021−2022 годам, когда выпустятся нынешние старшеклассники, проходящие старую программу.

Также министр прокомментировал слова президента, который недавно раскритиковал уроки математики.

— Здесь была обоснованная критика главы государства, когда он говорил, что дети перегружены. Приведу пример. Допустим, учебник математики, там есть перечень из 20 квадратных уравнений. Один учитель может задать все их домой, а другой — часть домой и часть проработать на учебном занятии, — приводит слова Карпенко Sputnik Беларусь .

Министр напомнил, что учебник дает педагогу выбор.

— А как он развернул дальше, зависит от самого учителя. Мы говорим о методической грамотности учителя. О владении им программами, УМК и другими пособиями.

Министр добавил, что работа по выпуску учебно-методических рекомендаций будет ускорена.

Напомним, недавно Лукашенко рассказал о своем отношении к учебникам и новым программам .

— Учебники — это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, — заявил он. — И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе.

По словам Лукашенко, есть договоренность об изменении школьных и вузовских программ.

— Начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний.

Президент также заявил, что «меньше всего нужно в стране математиков».

— Понятия в математике (у школьников. — Прим.) должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего.