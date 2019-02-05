План подготовки законопроектов на 2019 год утвержден в Беларуси

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами госуправления на 2019 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Соответствующее постановление Совета Министров №77 принято 4 февраля 2019 года.

В план вошли 33 законопроекта в различных сферах. В частности, документ предусматривает подготовку законопроектов о внесении изменений и дополнений в гражданский, банковский, уголовный кодексы и Кодекс о недрах, а также в закон "Об изменении кодексов по вопросам медиации". Как отмечается, совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.

Будут подготовлены законопроекты о внесении с учетом практики применения законов изменений и дополнений в законы "Об оказании психиатрической помощи", "О лекарственных средствах", "О здравоохранении", "О третейских судах", "О совместном домовладении", "О гражданстве Республики Беларусь", "О туризме", "О борьбе с коррупцией".

Постановление определяет также подготовку законопроектов "О персональных данных", "О правах инвалидов и их социальной интеграции", "О саморегулируемых организациях", "О судебно-экспертной деятельности", "Об охране и использовании торфяников", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования".

В план включена подготовка концепции законопроекта "О страховой деятельности".

Республиканским органам государственного управления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (их концепций), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в правительство в установленные сроки.-0-