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Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа
06.02.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, сообщает издание
Раньше перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время, то теперь сбор составляет 10 и 12 евро соответственно.
Минимальный багажный сбор у Wizz Air увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.
Напомним, что лоукостеры не в первый раз за последнее время меняют правила провоза багажа. С 1 ноября 2018 года на борт Ryanair можно
С этого же времени габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air, также
Ближайшие к Беларуси аэропорты, откуда летают лоукостеры Ryanair и Wizz Air находятся в Польше, Литве и Украине, несколько рейсов летают из Москвы.
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Лоукосты Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, сообщает издание avianews.com.
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