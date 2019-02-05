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Есть и несовершеннолетние. Как и кого на Гомельщине заражают ВИЧ

06.02.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельской области число зарегистрированных преступлений по статье «Заражение вирусом иммунодефицита человека» остается по-прежнему высоким. Среди попавших в статистику есть и несовершеннолетние. В Следственном комитете рассказали кто, как и зачем заражает опасной болезнью.

В 2018 году в области зарегистрировано 89 преступлений по этой статье.

К примеру, в Мозыре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Несовершеннолетняя, зная, что является носителем вируса, неоднократно вступала в интимную связь без средств защиты с 23-летним молодым человеком. За заведомое поставление его в опасность заражения ВИЧ судом Мозырского района несовершеннолетняя приговорена к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год.

В суд Светлогорского района направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Светлогорска, который подвергал опасности заражения ВИЧ свою жену, а также заразил несовершеннолетнюю знакомую.

28-летний житель Рогачевского района заразил ВИЧ двух односельчанок. Первая потерпевшая узнала о диагнозе при прохождении обследования в больнице. Вторая потерпевшая была установлена следственным путем. Районным судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

В суд Жлобинского района направлено несколько уголовных дел в отношении 26-летней женщины, которая в период с 2013 по 2018 год заразила ВИЧ четверых мужчин, и еще четверых поставила в опасность заражения. Потерпевшим от 25 до 65 лет.

По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживает 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом. В 2018 году наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (47,7%).

 
 
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Среди попавших в статистику есть и несовершеннолетние. В Следственном комитете рассказали кто, как и зачем заражает опасной болезнью.
 
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