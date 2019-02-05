«Шел пешком три-четыре километра». Мама мальчика, которого «забыли» в лесу рассказала, что произошло

О том, что случилось в ночь на 31 января рядом с погранпунктом «Доманово» в семье 12-летнего Гриши стараются не говорить. «Все еще живо и очень болит», — описывает чувства мама мальчика Марина (по просьбе семьи имя изменено). Теперь родные знают точно: сын у них большой молодец. Гриша — тот самый мальчик, который не растерялся, когда во время остановки у погранпункта «Доманово» взрослые «забыли» его в лесу.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: dpsu.gov.ua

Инцидент произошел на международной трассе сообщением Брест — Ковель вблизи пограничного пункта пропуска «Доманово». Граждане Беларуси, въехавшие в Украину на двух авто, во время остановки в лесу «потеряли» 12-летнего мальчика. В каждой из машин были уверены, что ребенок едет в соседней. Мальчика хватились через 130 километров.

Мама Гриши Марина долго не решается на интервью. Очень обидно, говорит, читать все те негативные комментарии, которые оставляют под их историей люди. Она не раз повторяет: все написанное неправда, у них очень дружная многодетная семья, Гриша третий, самый младший, ребенок. В путешествия на машине семья ездит уже лет 20. вот и неделю назад собрались в дорогу, чтобы на выходных покататься на лыжах. Ехали с друзьями на двух авто.

— Сделали в лесу санитарную остановку. Гриша попросил разрешения подсесть в машину к другу, — вспоминает Марина. — Мы видели, как он подошел к автомобилю, и были уверены, что он сядет туда. В той же машине, думали, что сын с нами.

Примерно через 130 километров семьи решили снова сделать санитарную остановку. Тогда-то взрослые и поняли: Гриши с ними нет.

— Ночь, мороз, снег идет… Ребенок в лесу один, — с дрожью в голосе вспоминает Марина. — Мне сложно описать, что мы все пережили в этот момент… Хорошо, у сына с собой был телефон. Мы понимали, ребенок находится вблизи белорусской границы, наш оператор там должен тянуть.

У взрослых же телефоны не работали: ни роуминга, ни интернета не было.

— Мы быстро поехали к ближайшей заправке, — рассказывает мама. — Стали звонить в полицию. Просили: «Позвоните ребенку, у ребенка есть телефон», но они почему-то сразу этого не сделали. Тогда заправщица положила денег себе на мобильный и дала нам позвонить.

Грише звонил папа. Вопрос у него был один: «Сынок, ты где?» Оказалось, мальчик к тому времени уже вернулся к погранпереходу «Доманово». «Я в магазине, — ответил он. — Пришел назад».

Семья сразу же выехала на месте. С того момента, как они расстались с ребенком, прошло часа два. Еще столько же заняла дорога к нему.

— Когда доехали до магазина, сын вышел к нам. Мы долго обнимались и плакали, — возвращается к тем событиям Марина. — На месте уже была полиция. Предлагали поехать в участок, написать заявление, мы от всего отказались.

Гриша говорит, что и сам не знает, как так случилось, что машины уехали без него. Осознав это, он сразу побежал за ними. Когда понял, что взрослых ему не догнать, решил возвращаться к пункту пропуска. Недалеко от границы стоял магазин. Дорога до него была прямой. Мальчик был уверен: как только родные увидят, что его нет, сразу же вернутся.

— Шел он где-то три-четыре километра… Он очень испугался, — говорит мама. — Писал мне в Фейсбук: «Мама, спаси», но интернета не было, и сообщения не доходили… Мне сложно сказать, как он сориентировался, что нужно возвращаться. Он у нас большой молодец. Наш папа охотник, берет его с собой на рыбалку… Может, это как-то помогло не растеряться.

В магазине Гришу напоили чаем и посадили в уголочке отдохнуть.

После встречи с родителями Гриша сам захотел продолжить путешествие и все-таки отправиться в горы.

— Это помогло немного от всего отойти, — рассказывает мама. — Потом, уже катаясь на лыжах, он признался: «Мне страшно, что я опять потеряюсь», но мы никуда от него не отходим.

Марина рассказывает, что у них с сыном очень близкие отношения. После этой истории они много разговаривали. Гриша, говорит мама, очень ответственный ребенок. Занимается в музыкальной школе, учит английский.

— В семье он у нас младший, поэтому к нему всегда особое внимание, — с трепетом говорит о мальчике мама. — Я понимаю, что эта история — наша ошибка. Для нас она стала уроком. Теперь для себя я решила, когда везешь куда-то ребенка, всегда нужно быть с ним рядом. Как бы и что бы он не просил. К счастью, все это хорошо закончилось, но лучше бы ничего этого не случилось.

Родные Гриши выражают огромную благодарность работникам украинской автозаправки в деревне Копачовка, а особенно сотруднице Галине, за ту человеческую поддержку, которую они проявили к их семье.