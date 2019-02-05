Беларусь готовится образцово провести II Европейские игры - Румас

6 февраля, Рим /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовится образцово провести II Европейские игры. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, председатель оргкомитета по подготовке и проведению игр в Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем в Риме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы регулярно проводим заседания оргкомитета, чтобы подготовка к Европейским играм шла на высоком уровне и мы провели образцово эти важные для нас соревнования", - подчеркнул Сергей Румас.

Премьер-министр отметил, что до старта игр остается 135 дней, и все необходимые организационные мероприятия находятся на его постоянном контроле. "Мне очень приятно слышать, что вы удовлетворены ходом подготовки к II Европейским играм. Предлагаю обсудить обозначенные вами вопросы", - сказал Сергей Румас.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-