Кто кого бил? В суде по драке из-за трусов в бобруйском секонде рассказали о побоях и выслушали милицию

В Бобруйске продолжается слушание уголовного дела о драке из-за украденных трусов в магазине «Евро-хенд» . 6 февраля в суд были вызваны свидетели, а также оглашены результаты судмедэкспертизы. Согласно им, побои имелись как теле потерпевшей, так и на теле обвиняемого.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Заседание началось с опроса свидетелей, благодаря чему удалось восстановить не только ход событий 9 октября — напомним, в этот день в магазине произошла драка из-за попытки женщины украсть в «секонде» трусы. Обвиняемый владелец магазина, напомним, утверждает, что это не первая кража белья потерпевшей в его секонд-хенде.

Юлия Киселевич, подменявшая хозяина магазина за прилавком 27 сентября, подтвердила, что из секонд-хенда после визита Алины Нестерович пропали трусы и бюстгальтер. Общая стоимость похищенных вещей — 45 рублей. Однако в рамках административного дела женщина была привлечена к ответственности лишь за хищение трусов.

— Она (истица Алина Нестерович. — Прим. TUT.BY) зашла в магазин после обеда. Сказала, что на больничном и просто гуляет по городу. Потом выбрала несколько вещей и отправилась в примерочную, — рассказала продавец.

По ее словам, покупательница взяла с собой свитер и 5 бюстгальтеров. Вышла Алина Нестерович в новом свитере, который некоторое время рассматривала на себе в зеркале, затем расплатилась за него и ушла.

— Я заглянула в примерочную, чтобы собрать оставленные вещи, но там оказалось только четыре бюстгальтера. Пустая вешалка от пятого была спрятана за пуфиком.

Юлия Киселевич рассказала, что позже на видеозаписи было обнаружено, что Алина Нестерович кладет в карман трусы, оглядываясь на продавца. Это, по ее мнению, опровергает версию женщины, что за предмет дамского туалета она просто «забыла заплатить».

Сотрудники милиции, вызванные истицей 9 октября после драки на место происшествия, рассказали в суде, что потерпевшая «была в растерянности и плакала», вокруг рта у нее была кровь. Кроме этого, Нестерович хромала на одну ногу и жаловалась на боль, поэтому ей вызвали скорую. Милиционеры не смогли вспомнить, говорила ли в тот момент потерпевшая что-либо об изнасиловании и о том, что владелец магазина вымогал у нее деньги, угрожая при этом лишить жизни.

Жена обвиняемого Елена Нарожная рассказала, что приехала в магазин после звонка мужа — тот сообщил, что подрался с покупательницей. Женщина подчеркнула, что Алина Нестерович постоянно повторяла: владелец магазина хотел ее изнасиловать.

Потерпевшая пояснила, что в момент дачи показаний в милиции она действительно считала, что предприниматель во время драки совершал некие действия сексуального характера, так как «была сильно напугана и не понимала, что происходит». Сейчас женщина уже так не считает.

Из заключений судмедэкспертизы следует, что и у Алины Нестерович, и у Николая Нарожного на теле имелись легкие повреждения, которые могли быть получены во время драки 9 октября: у нее — зафиксированы ушибы голеней обеих ног, у него — ушиб предплечья, грудной клетки и бедра.

Ранее, напомним, Алина Нестерович заявляла в суде, что она — слабая женщина, которая не могла наносить удары мужчине, и во время драки лишь оборонялась. Более того, публичные высказывания владельца магазина о том, что она его избивала, Нестерович посчитала оскорблением чести и достоинства, подав в суд гражданский иск. Николай Нарожный также отрицает, что избивал потерпевшую. Мужчина говорит, что защищался от ее ударов, используя металлическую полую трубу от вешалки для одежды.

Следующее заседание суда по уголовному делу состоится 15 февраля. Николай Нарожный, обвиняемый в вымогательстве с применением насилия, напомним, с 11 января содержится под стражей . Параллельно суд рассматривает и гражданский иск Нестерович к Нарожному — о защите чести и достоинства женщины. Нестерович утверждает, что она опорочена сведениями о ней, распространенными Нарожным в Сети. На последнем заседании по делу она потребовала призвать в соответчики и портал TUT.BY.