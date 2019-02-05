Промоутер крал телефоны из кабинета шефа, сдавал их в ломбард, а деньги проигрывал в казино

Минчанин крал телефоны, сдавал их в ломбард и тратил деньги в казино. Это длилось несколько месяцев. Подробности сообщает Следственный комитет .



Фото: sk.gov.by

Промоутер торговой марки в одном из магазинов бытовой техники, 29-летний минчанин, похищал из кабинета заведующего новые телефоны. Гарантийные талоны он заполнял сам и ставил печать магазина.

Похищенные телефоны мужчина сдавал в ломбард, вырученные деньги тратил в казино. Один раз минчанину повезло в игре: выиграл крупную сумму, выкупил в ломбарде мобильный телефон и вернул его обратно в кабинет заведующего. Тогда пропажу не обнаружили. Когда выигрывать не получалось, он возвращался и похищал новый телефон.

С июля по октябрь 2018 года промоутер вынес 19 мобильных телефонов и смарт-часы на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 205 (Кража в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 380 (Подделка иного официального документа) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.