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Промоутер крал телефоны из кабинета шефа, сдавал их в ломбард, а деньги проигрывал в казино
06.02.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Минчанин крал телефоны, сдавал их в ломбард и тратил деньги в казино. Это длилось несколько месяцев. Подробности сообщает
Промоутер торговой марки в одном из магазинов бытовой техники, 29-летний минчанин, похищал из кабинета заведующего новые телефоны. Гарантийные талоны он заполнял сам и ставил печать магазина.
Похищенные телефоны мужчина сдавал в ломбард, вырученные деньги тратил в казино. Один раз минчанину повезло в игре: выиграл крупную сумму, выкупил в ломбарде мобильный телефон и вернул его обратно в кабинет заведующего. Тогда пропажу не обнаружили. Когда выигрывать не получалось, он возвращался и похищал новый телефон.
С июля по октябрь 2018 года промоутер вынес 19 мобильных телефонов и смарт-часы на общую сумму более 30 тысяч рублей.
Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 205 (Кража в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 380 (Подделка иного официального документа) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Мужчина вынес 19 телефонов и смарт-часы на общую сумму более 30 тысяч рублей.
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