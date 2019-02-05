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В глухой деревне отыскали криминального авторитета из Полоцка: он был в розыске за жестокое нападение
06.02.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by
В одной из глухих деревень Россонского района милиция задержала 66-летнего мужчину. Его много лет искали после жестокого нападения на человека — того избили битой и ломами. Об этом
По версии следствия, в 2010 году ранее неоднократно судимый житель Полоцка вместе с тремя подельниками бейсбольной битой и ломами избили местного жителя. Пострадавший получил тяжкие травмы.
Все, кроме предполагаемого главаря, были задержаны и осуждены. А тот пустился в бега — скрылся в России. По данным белорусской милиции, он, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, обзавелся поддельными документами и так проживал.
«Некоторое время назад мужчина вернулся в Беларусь и поселился в глухой деревне в Россонском районе», — рассказали в УВД.
Мужчину задержали.
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В глухой деревне отыскали криминального авторитета из Полоцка: он был в розыске за жестокое нападение
Его искали после случая, когда в 2010 году местного жителя избили бейсбольной битой и ломами.
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