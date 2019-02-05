ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В глухой деревне отыскали криминального авторитета из Полоцка: он был в розыске за жестокое нападение

06.02.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В одной из глухих деревень Россонского района милиция задержала 66-летнего мужчину. Его много лет искали после жестокого нападения на человека — того избили битой и ломами. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.


Фото: УВД Витебского облисполкома

По версии следствия, в 2010 году ранее неоднократно судимый житель Полоцка вместе с тремя подельниками бейсбольной битой и ломами избили местного жителя. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Все, кроме предполагаемого главаря, были задержаны и осуждены. А тот пустился в бега — скрылся в России. По данным белорусской милиции, он, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, обзавелся поддельными документами и так проживал.

«Некоторое время назад мужчина вернулся в Беларусь и поселился в глухой деревне в Россонском районе», — рассказали в УВД.

Мужчину задержали.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его искали после случая, когда в 2010 году местного жителя избили бейсбольной битой и ломами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Промоутер крал телефоны из кабинета шефа, сдавал их в ломбард, а деньги проигрывал в казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика