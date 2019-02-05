Изменились телефонные номера в Кировском УКП «Жилкомхоз»

|Телефон кабинетов
|Административные здания
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26-6-24 – 77-2-92(ф)
27-0-34 – 77-2-93
25-0-94 – 78-7-94
27-8-06 – 78-8-26
|Одно окно: ул. Пушкинская, д. 21, г. Кировск
— Специалисты по коммунальным расчетам
— паспортист
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25-7-60 – 77-5-68
24-2-65 – 77-5-65(ф)
24-2-76 – 77-5-66
26-8-24 – 77-5-72
25-7-80 – 77-5-69
24-0-67 – 77-5—64
26-7-28 – 77-5-70 (ф)
26-7-29 – 77-1-86
– 70-0-32
24-3-17 – 77-5-67
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|Административное здание, расположенное по адресу: ул. Орловского, д. 68, г. Кировск
— директор
— приемная, отдел кадров
— гл. инженер, ведущий инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
— гл. бухгалтер
— бухгалтерия
— планово-экономический отдел, водопроводно-канализационное хозяйство
— охрана труда, проходная
— юрисконсульт
— диспетчерская служба
— единый номер аварийно-диспетчерской службы
|24-3-19 – 77-1-86
|Гостиница: ул. Первомайская, д. 1а, г. Кировск
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26-5-45 – 77-2-31
25-7-21 – 77-2-30
|Баня: ул. Мельникова, д. 15, г. Кировск
Заведующая
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24-0-01 – 77-1—65
24-1-87 – 77-1-66
|Ремстрой:
— Мастера
— заведующий кладбищами