Выпускные экзамены увяжут с ЦТ. Министр образования рассказал, как разгрузят выпускников школ

Экзамены в 11 классе вызывают дополнительную перегрузку школьников, поэтому специалисты обсуждают новую форму итоговой аттестации. Об этом на коллегии ведомства рассказал министр образования Игорь Карпенко.

— Существующая сегодня форма итоговой аттестации вызывает дополнительную перегрузку, поэтому Министерством образования совместно с учителями-практиками, методистами, учеными прорабатываются возможные подходы к ее проведению, — сказал Игорь Карпенко. — Мы можем разгрузить выпускников 11 класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей централизованного тестирования.

Напомним, накануне министр в эфире телеканала ОНТ анонсировал изменение формы экзаменов для выпускников школ.

— Сегодня это одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11-й класс, выпускники, сдают 4 экзамена, причем все экзамены проходят в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы, — заявил министр.

Игорь Карпенко пообещал, что эти изменения не будут «как гром среди ясного неба», чтобы перейти на новую форму аттестации, понадобится «хотя бы год-два».

Ранее глава ведомства говорил о планах проводить комплексный общеобразовательный тест в качестве выпускного экзамена после 11 классов.