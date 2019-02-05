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Выпускные экзамены увяжут с ЦТ. Министр образования рассказал, как разгрузят выпускников школ
06.02.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Экзамены в 11 классе вызывают дополнительную перегрузку школьников, поэтому специалисты обсуждают новую форму итоговой аттестации. Об этом на коллегии ведомства рассказал министр образования Игорь Карпенко.
— Существующая сегодня форма итоговой аттестации вызывает дополнительную перегрузку, поэтому Министерством образования совместно с учителями-практиками, методистами, учеными прорабатываются возможные подходы к ее проведению, — сказал Игорь Карпенко. — Мы можем разгрузить выпускников 11 класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей централизованного тестирования.
Напомним, накануне министр в эфире
— Сегодня это одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11-й класс, выпускники, сдают 4 экзамена, причем все экзамены проходят в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы, — заявил министр.
Игорь Карпенко пообещал, что эти изменения не будут «как гром среди ясного неба», чтобы перейти на новую форму аттестации, понадобится «хотя бы год-два».
Ранее глава ведомства говорил о планах проводить
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Экзамены в 11 классе вызывают дополнительную перегрузку школьников, поэтому специалисты обсуждают новую форму итоговой аттестации. Об этом на коллегии ведомства...
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